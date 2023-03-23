Emmanuelle Mottaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Emmanuelle Mottaz neden öldü?
Ünlü şarkıcı Emmanuelle Mottaz, 59 yaşında yaşamını yitirdi. Ölüm haberinden sonra Emmanuelle Mottaz'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Emmanuelle Mottaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Emmanuelle Mottaz neden öldü?
Fransız şarkıcı Emmanuelle Mottaz, 59 yaşında öldü. Mottaz'ın ölüm haberini eski yapımcı Jean-Luc Azoulay, sosyal medyadan duyurdu. Peki, Emmanuelle Mottaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Emmanuelle Mottaz neden öldü? İşte ayrıntılar...
EMMANUELLE MOTTAZ KİMDİR?
1986 yılında piyasaya sürdüğü Premier Baiser albümüyle çıkış yapan Mottaz'ın bu şarkısı ilerleyen zamanda bir dizinin jenerik müziği olarak da kullanılmıştı. Fransızca konuşan halklar tarafından çok sevilen şarkıcı kariyerine Allo Monsieur l'informatique şarkısında bilgisayara ses vererek başlamıştı. 1987'de Premier Baiser'i piyasaya sürdü.
İlk solo başarılarını elde etti. Rien que toi pour m'endormir adlı şarkısı ilk 50'ye giren sanatçı birçok TV programında da yer aldı. Kariyerinin ilerleyen döneminde daha karanlık şarkılar söylemeye başladı ancak sonrasında Jean-Luc Azoulay'ın izinden gitmeye karar verdi. Senaryo yazarlığı da yapan sanatçı video klip çekimi ve fotoğrafçılıkla da ilgilendi.
EMMANUELLE MOTTAZ NEDEN ÖLDÜ?
59 yaşında hayatını kaybeden Emmanuelle Mottaz'ın neden hayatını kaybettiği henüz bilinmiyor.
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