Hümeyra kimdir, nereli, kaç yaşında? Hümeyra hangi film ve dizilerde oynadı?
Hümeyra, Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Yüz Yıllık Mucize dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Diziseverler Hümeyra'nın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Hümeyra kimdir, nereli, kaç yaşında? Fatma Hümeyra Akbay hangi film ve dizilerde oynadı?
Yalan Dünya, Avrupa Yakası ve Babam ve Oğlum gibi projelerle hafızalara kazınan Hümeyra televizyon ekranlarına Yüz Yıllık Mucize dizisi ile geri dönüyor. Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in rol aldığı dizide Hümeyra, Neriman karakterine hayat veriyor. Peki, Hümeyra kimdir, nereli, kaç yaşında? Fatma Hümeyra Akbay hangi film ve dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...
HÜMEYRA KİMDİR?
Fatma Hümeyra Akbay, 15 Ekim 1947 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası, bir dönem Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığı da yapmış olan profesör Muvaffak Akbay; annesi ise babasının görevi dolayısıyla Mısır'da yetişmiş ve sıkı bir eğitimden geçmiş, dört dil bilen Malike Hanım'dır. Katı kuralları olan bir evde yabancı bir bakıcıyla büyüyen Hümeyra, ailenin tek çocuğuydu. Henüz 5 yaşındayken bale dersleri almaya başladı, okul çağı geldiğindeyse Ankara Kolejine kayıt ettirildi. Fakat 10 yaşındayken babasının erken ölümü üzerine annesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Liseye başlaması gereken dönemde, annesinin de ısrarlarıyla, daha iyi bir eğitim alabilmek amacıyla Londra'da yaşayan dayısının yanına gitti. O yıllarda hem grafik tasarım dersleri alan hem de gitar çalıp beste yapmaya başlayan sanatçı, İstanbul'a döndükten sonra bir süre İstanbul Ekspres Gazetesinde Beyoğlu muhabiri olarak çalıştı.
1970'lerden bu yana müzisyen ve oyuncu olarak bilinen Hümeyra, Avrupa Yakası dizisi ve Babam ve Oğlum filmi sayesinde yeni kuşaklarca da tanınmıştır. Son olarak "Unutursam Fısılda" adlı filmde Ayperi karakterininin yaşlı halini canlandırmıştır.
Müzisyen olarak tanındığı 1970'lerde "Kördüğüm", "Sessiz Gemi", "Otuzbeş Yaş" gibi şarkıları büyük hit oldu. Daha sonra popüler çizginin dışında, "Tutkulardan İntihar", "Beyhude" gibi albümler de yaptı.
Önce tiyatro, sonra televizyon, en son da Talihli Amele adlı filmle sinema oyunculuğuna başladı. Ferhan Şensoy'un "Ortaoyuncular" ekibiyle 1985 yılında "İçinden Tramvay Geçen Şarkı" da rol aldı. 1986'da Asiye Nasıl Kurtulur? filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Antalya Film Festivali'nde Altın Portakal Ödülü kazanmıştır. 10. İstanbul Uluslararası Sinema Tarih Buluşması'nın geleneksel onur ödülü "Işık Saçan Apollon" 2007 yılında kendisine verilmiştir.
HÜMEYRA ÖZEL HAYATI
Fatma Hümeyra Akbay, 1967 yılında aile baskısıyla Haluk Aşkın ile yaptığı evliliğini 1969 yılında sonlandırdı. 1971 yılında ikinci evliliğini Fikret Hakan ile yaptı. Çiftin bu evliliği aynı yıl içinde sonlandı. Fatma Hümeyra Akbay, 1972 yılında üçüncü evliliğini Mithat Bigat ile yaptı. Çiftin evliliği 1979 yılında sona erdi. Hümeyra, dürdüncü evliliğini 1981 yılında Ömer Kavur ile yaptı. Bu evlilikte 1983 yılında boşanma ile sonuçlandı. Son evliliğini Jimmy Cicero ile 1999 yılında yaptı ve bu evliliğide iki yıl sürdü.
HÜMEYRA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1980: Talihli Amele
1981: Kırık Bir Aşk Hikayesi
1982: Mine
1984: Köşe Dönücü
1986: Asiye Nasıl Kurtulur?
1990: Devlerin Ölümü
1991: Kurt Kanunu
1993: Yaz Yağmuru
1995: Bir Kadının Anatomisi
1996: 80. Adım
2005: Babam ve Oğlum
2006: Sınav
2006: Kabuslar Evi: Son Dans
2008: Ulak
2008: Güneşin Oğlu
2010: Unutma Beni İstanbul
2011: Dedemin İnsanları
2014: Unutursam Fısılda
2016: Kocan Kadar Konuş: Diriliş
2020: Biz Böyleyiz
HÜMEYRA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1997: Yerim Seni
2002: Üzgünüm Leyla
2003: Estağfurullah Yokuşu
2004: Avrupa Yakası
2007: Kelebek Çıkmazı
2007: Sıla
2008: Melekler Korusun
2012: Muhteşem Yüzyıl
2012: Annem Uyurken
2013: Yalan Dünya
2016: Paramparça
2018: Şahsiyet
2019: Kadın
2023: Yüz Yıllık Mucize
HÜMEYRA ÖDÜLLERİ
1986 - Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
1991 - Ankara Sanat Kurumu - En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
1996 - Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
2005 - Beyaz İnci Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
2006 - Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu
2007 - Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı - Işık Saçan Apollon
2007 - Müjdat Gezen Sanat Merkezi - İsmail Dümbüllü Ödülü
2010 - Antalya Televizyon Ödülleri - En İyi Gençlik Dizisi Kadın Oyuncu
2015 - Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali - Onur Ödülü
2015 - Roma Türk Film Festivali - Onur Ödülü
2017 - Altın Koza Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü
2020 - Uluslararası İstanbul Film Festivali - Onur Ödülü
HÜMEYRA ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ
45'likler
1969: Ölüm
1969: Kördüğüm
1970: Güzel Ne Güzel Olmuşsun
1970: Dilber
1971: Je Sais Que Tu Sais
1971: Ceylan
1972: Adım Kadın
1974: Yiğit
1974: Yardan Haber Yok
1975: Otuz Beş Yaş
1975: Sessiz Gemi
1976: Onu Bana Sakla
1977: Benim Derdim Seninle
1977: Dönülmez Bir Yoldayım
1978: Seni Bırakamam
1980: Do Do Do Do Si Re Re
1981: Aşk Kapıyı Çalınca
Albümler
1977: Anlatamıyorum
1984: Benim Şarkılarım
1987: Yıllar Sonra
1990: Tutkulardan İntihar
1994: Sessiz Gemi
1997: Beyhude
2000: Eski 45'likler
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu’na karşı ‘Yalı Partisi’
- Erdoğan, emekliye zammı açıkladı!
- Son anketi canlı yayında açıkladı: Erdoğan'a büyük şok
- Sürpriz isim de aralarında...
- 'Cennete gönderdim' dediği çocukları evde ölü bulundu!
- AKP, Zengin’i ‘Kenara itti’ muhalefet sahip çıktı
- HDP seçimlere Yeşil Sol Parti ile girecek
- 'Son toplantım' diyerek duyurdu
- Cumhur İttifakı'nda HÜDA PAR çatlağı
- AKP'nin aday listesi ortaya çıktı