Hümeyra kimdir, nereli, kaç yaşında? Hümeyra hangi film ve dizilerde oynadı?

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 15:49

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 16:10

Yalan Dünya, Avrupa Yakası ve Babam ve Oğlum gibi projelerle hafızalara kazınan Hümeyra televizyon ekranlarına Yüz Yıllık Mucize dizisi ile geri dönüyor. Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in rol aldığı dizide Hümeyra, Neriman karakterine hayat veriyor. Peki, Hümeyra kimdir, nereli, kaç yaşında? Fatma Hümeyra Akbay hangi film ve dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...

HÜMEYRA KİMDİR?

Fatma Hümeyra Akbay, 15 Ekim 1947 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası, bir dönem Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığı da yapmış olan profesör Muvaffak Akbay; annesi ise babasının görevi dolayısıyla Mısır'da yetişmiş ve sıkı bir eğitimden geçmiş, dört dil bilen Malike Hanım'dır. Katı kuralları olan bir evde yabancı bir bakıcıyla büyüyen Hümeyra, ailenin tek çocuğuydu. Henüz 5 yaşındayken bale dersleri almaya başladı, okul çağı geldiğindeyse Ankara Kolejine kayıt ettirildi. Fakat 10 yaşındayken babasının erken ölümü üzerine annesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Liseye başlaması gereken dönemde, annesinin de ısrarlarıyla, daha iyi bir eğitim alabilmek amacıyla Londra'da yaşayan dayısının yanına gitti. O yıllarda hem grafik tasarım dersleri alan hem de gitar çalıp beste yapmaya başlayan sanatçı, İstanbul'a döndükten sonra bir süre İstanbul Ekspres Gazetesinde Beyoğlu muhabiri olarak çalıştı.

1970'lerden bu yana müzisyen ve oyuncu olarak bilinen Hümeyra, Avrupa Yakası dizisi ve Babam ve Oğlum filmi sayesinde yeni kuşaklarca da tanınmıştır. Son olarak "Unutursam Fısılda" adlı filmde Ayperi karakterininin yaşlı halini canlandırmıştır.

Müzisyen olarak tanındığı 1970'lerde "Kördüğüm", "Sessiz Gemi", "Otuzbeş Yaş" gibi şarkıları büyük hit oldu. Daha sonra popüler çizginin dışında, "Tutkulardan İntihar", "Beyhude" gibi albümler de yaptı.

Önce tiyatro, sonra televizyon, en son da Talihli Amele adlı filmle sinema oyunculuğuna başladı. Ferhan Şensoy'un "Ortaoyuncular" ekibiyle 1985 yılında "İçinden Tramvay Geçen Şarkı" da rol aldı. 1986'da Asiye Nasıl Kurtulur? filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Antalya Film Festivali'nde Altın Portakal Ödülü kazanmıştır. 10. İstanbul Uluslararası Sinema Tarih Buluşması'nın geleneksel onur ödülü "Işık Saçan Apollon" 2007 yılında kendisine verilmiştir.

HÜMEYRA ÖZEL HAYATI

Fatma Hümeyra Akbay, 1967 yılında aile baskısıyla Haluk Aşkın ile yaptığı evliliğini 1969 yılında sonlandırdı. 1971 yılında ikinci evliliğini Fikret Hakan ile yaptı. Çiftin bu evliliği aynı yıl içinde sonlandı. Fatma Hümeyra Akbay, 1972 yılında üçüncü evliliğini Mithat Bigat ile yaptı. Çiftin evliliği 1979 yılında sona erdi. Hümeyra, dürdüncü evliliğini 1981 yılında Ömer Kavur ile yaptı. Bu evlilikte 1983 yılında boşanma ile sonuçlandı. Son evliliğini Jimmy Cicero ile 1999 yılında yaptı ve bu evliliğide iki yıl sürdü.

HÜMEYRA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1980: Talihli Amele

1981: Kırık Bir Aşk Hikayesi

1982: Mine

1984: Köşe Dönücü

1986: Asiye Nasıl Kurtulur?

1990: Devlerin Ölümü

1991: Kurt Kanunu

1993: Yaz Yağmuru

1995: Bir Kadının Anatomisi

1996: 80. Adım

2005: Babam ve Oğlum

2006: Sınav

2006: Kabuslar Evi: Son Dans

2008: Ulak

2008: Güneşin Oğlu

2010: Unutma Beni İstanbul

2011: Dedemin İnsanları

2014: Unutursam Fısılda

2016: Kocan Kadar Konuş: Diriliş

2020: Biz Böyleyiz

HÜMEYRA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1997: Yerim Seni

2002: Üzgünüm Leyla

2003: Estağfurullah Yokuşu

2004: Avrupa Yakası

2007: Kelebek Çıkmazı

2007: Sıla

2008: Melekler Korusun

2012: Muhteşem Yüzyıl

2012: Annem Uyurken

2013: Yalan Dünya

2016: Paramparça

2018: Şahsiyet

2019: Kadın

2023: Yüz Yıllık Mucize

HÜMEYRA ÖDÜLLERİ

1986 - Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

1991 - Ankara Sanat Kurumu - En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

1996 - Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

2005 - Beyaz İnci Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

2006 - Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu

2007 - Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı - Işık Saçan Apollon

2007 - Müjdat Gezen Sanat Merkezi - İsmail Dümbüllü Ödülü

2010 - Antalya Televizyon Ödülleri - En İyi Gençlik Dizisi Kadın Oyuncu

2015 - Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali - Onur Ödülü

2015 - Roma Türk Film Festivali - Onur Ödülü

2017 - Altın Koza Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

2020 - Uluslararası İstanbul Film Festivali - Onur Ödülü

HÜMEYRA ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

45'likler

1969: Ölüm

1969: Kördüğüm

1970: Güzel Ne Güzel Olmuşsun

1970: Dilber

1971: Je Sais Que Tu Sais

1971: Ceylan

1972: Adım Kadın

1974: Yiğit

1974: Yardan Haber Yok

1975: Otuz Beş Yaş

1975: Sessiz Gemi

1976: Onu Bana Sakla

1977: Benim Derdim Seninle

1977: Dönülmez Bir Yoldayım

1978: Seni Bırakamam

1980: Do Do Do Do Si Re Re

1981: Aşk Kapıyı Çalınca

Albümler

1977: Anlatamıyorum

1984: Benim Şarkılarım

1987: Yıllar Sonra

1990: Tutkulardan İntihar

1994: Sessiz Gemi

1997: Beyhude

2000: Eski 45'likler