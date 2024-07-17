En büyük kokain üreticisi ülkede satışlar yavaşladı: 'Hiç bu kadar dramatik bir gerileme görülmedi...'

Yayınlanma: 17.07.2024 - 12:24

Güncelleme: 17.07.2024 - 12:33

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da kokain yetiştirilen bölgelerin çoğunda satışların yavaşladığı iddia edildi.

New York Times'a konuşan ekonomist Felipe Tascón, uyuşturucu piyasasının daha önce “bu kadar dramatik bir gerileme” görmediğini söyledi.

Değişen dinamiklerin Kolombiya genelinde satılamayan koka macunu yığınlarının oluşmasına neden olduğu belirtildi. Ülkenin koka yetiştirilen bölgelerinin yarısından fazlasında macun alımı hızla düştüğü ya da tamamen ortadan kalktığı ifade edilerek, bunun da birçok üretici toplulukta insani bir krize yol açtığı kaydedildi.

Haberde, talepteki düşüşün en azından hükümetle on yıllardır süren bir çatışmaya kilitlenmiş olan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan bir müzakere anlaşmasının etkisi olduğu belirtiliyor.

Daha önce hükümetle olan çatışmasını finanse etmek için kokain üretiminde yer aldığı belirtilen FARC'ın, uyuşturucu işini bırakmasının ardından daha küçük suç örgütlerinin kokain üretimini üstlendiği bildiriliyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nden Leonardo Correa, bu küçük grupların farklı bir iş modeli geliştirdiklerini ve çalıştırdıkları çiftçileri, malzemeleri ülke dışına çıkarmanın daha kolay olduğu sınıra yakın yerlerde tuttuklarını söyledi.

Ülkenin derinliklerinde yaşayan çiftçiler için bu, işlerin kuruduğu anlamına geldiği belirtildi.

Kakao çiftçisi ve iki çocuk annesi 42 yaşındaki Yamile Hernandez NYT'ye, “Çok zor oldu. Ne olacağını bilmiyorum” açıklamasında bulundu.

Özellikle Peru, Ekvator ve Orta Amerika'daki ülkeler kokain üretim kapasitelerini artırırken, Kolombiyalı çiftçiler için ürünlerine olan talep azaldı.

Dünyanın en büyük kokain üreticisi olan Kolombiya, 2022'de piyasa değeri 193 milyar dolar olan bin 738 ton uyuşturucu üretti. Ülke, ABD'de satılan kokainin yüzde 90'ını sağlıyor.