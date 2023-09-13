'Endişe verici türler' listesinde yer alıyor: Avrupa'da 'istilacı' karınca alarmı!

Yayınlanma: 13.09.2023 - 13:52

Güncelleme: 13.09.2023 - 13:52

Güçlü bir iğneye sahip olan "Solenopsis invicta" da bilinen kırmızı ateş karıncasının ekinlere zarar verebileceği ve arabalar ve bilgisayarlar dahil olmak üzere elektrikli ekipmanları istila ederek, arızalanmasına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Araştırmacılar, İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Syracuse kenti yakınlarında 12 dönümlük alanda 88 kırmızı ateş karıncası yuvası tespit etti. Current Biology'de yayınlanan bir çalışmada yer alan genetik analizlere göre, istilacı koloniler Çin veya ABD'den gelmiş olabilir.

Çalışmaya liderlik eden araştırmacı Roger Vila, "Bölgede erken tespit ve hızlı müdahale için koordineli çabalar, kontrolsüz bir şekilde yayılmadan önce bu yeni tehdidi başarılı bir şekilde yönetmek için gereklidir" dedi.

Buglife adlı yardım kuruluşu, istilacı karınca türlerinin topraktaki bitkilerin İngiltere'ye ithal edilmesiyle kolayca yayıldığını belirterek hükümeti toprak ithalatını yasaklamaya çağırdı.

Buglife'dan David Smith, "Bu, toprakta yaşayan yerli olmayan türler için açık bir kapı. Bu yerli olmayan istilacı karınca türleri hakkında yaygın bir endişe var ve bu türler Avrupa'ya girmenin eşiğinde olan birkaç türden biri. Bunların gelişini durdurmak için bir şeyler yapabiliriz ama istilacı bir karınca türü bir kez buraya yerleşti mi yok edilmesi çok zor olacaktır. Karıncalar hızla yayılabilmeleriyle ünlüdürler" diye konuştu.

KIRMIZI ATEŞ KARINCA

En yıkıcı istilacı türlerden biri olarak kabul edilen karıncanın, birden fazla kraliçe karınca ile hızla "süper koloniler" oluşturabiliyor. Anavatanı Güney Amerika'dan Meksika, Karayipler, Avustralya ve ABD'ye insan ticareti yoluyla yayılan ve her yıl tahmini 6 milyar dolar zarara neden olan dünyanın en zararlı beşinci istilacı türü kırmızı ateş karıncaları, küçük omurgasız böcek ve hayvanları avlayabiliyor ve bitkileri yok edebiliyor.



Avrupa'da bu karınca türünün daha önce İspanya, Finlandiya ve Hollanda'da ithal ürünlerde bulunduğu, ancak kıtada doğaya karıştığı hiç doğrulanmamıştı.

KARINCAYA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER

AB, "endişe verici türler" listesini kırmızı ateş karıncasını da içerecek şekilde güncellerken, İngiliz hükümeti yeni istilacı türlerden endişe duyan uzmanların çağrılarına rağmen Brexit'ten bu yana listesini güncellemedi.

Avustralya, karıncanın yok edilmesi için çaba harcadığı bilinirken, ancak hükümet bu türün ortadan kaldırılması için yeterince kararlı davranmamakla eleştiriliyor.

Yeni Zelanda'nın, 2001 yılında ülkeye girdikten sonra kırmızı ateş karıncasını başarılı bir şekilde ortadan kaldıran tek ülke olduğu belirtiliyor.