Deprem bölgesindeki yurttaşlardan Bakan Kirişci’ye tepki: 'Bir vinç getiremediniz, devletsiniz değil mi?'

Adana’da depremde yıkılmış alanları inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye alandaki depremzedeler tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 18:17
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkisiyle çevredeki 10 il büyük hasar gördü. Binlerce kişi öldü binlerce kişi de yaralandı. Yurttaşlar, AFAD ekiplerinin gelmediğini belirterek isyan etti.

Depremin üzerinden 24 saatten fazla geçtikten sonra Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi, Adana’yı ziyaret etti. Çevredeki yurttaşlar aram kurtarma yetersizliği nedeniyle Kirişçi’ye tepki gösterdi. Duvar’ın haberine göre; bir depremzede, “Devletsiniz ya, bir vinç bile getiremiyorsunuz değil mi?” diye bağırdı.


Vahit Kirişci Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci vinç

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