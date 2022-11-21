Son Dakika: Ege Denizi'nde 5.4 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde Muğla açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) aktarılan bilgiye göre; Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesinde 02:25'te 5.4 büyüklüğünde gerçekleşti.
Depremin derinliği 48.24 km olarak duyuruldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 20, 2022
Büyüklük:5.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [107.44 km] Datça (Muğla)
Tarih:2022-11-21
Saat:02:25:03 TSİ
Enlem:35.955 N
Boylam:26.675 E
Derinlik:48.05 km
Detay:https://t.co/HBd7yslnMW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.2 açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 20, 2022
AKDENIZ https://t.co/r0NzeBencb
21.11.2022, 02:25:00 TSİ
Büyüklük: 5.2
Derinlik: 69.2 km#Kandilli
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