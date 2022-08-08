Energoatom'dan 'Zaporijya' açıklaması: Ruslar nükleer santrale mayın döşedi
Energoatom, Rusya’nın Zaporijya’daki nükleer santrale mayın döşediğini öne sürdü.
Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu Energoatom, Rusya’nın Zaporijya’daki nükleer santrale mayın döşediğini öne sürdü.
Energoatom tarafından Telegram üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusundan Tümgeneral Valery Visiliev’in, “Zaporijya’daki nükleer santralin önemli tüm tesislerine mayın döşedik” dediğini iddia etti.
“Rusya, tüm dünyaya şantaj yapıyor” denilen açıklamada, “Ruslar planlarını gizlemiyorlar ve şimdiden tüm dünyaya açıkça şantaj yapıyorlar, Zaporijya nükleer santralini patlatmaya hazır olduklarını ilan ediyorlar” denildi.
NELER OLMUŞTU?
Zaporijya nükleer santrale yakın noktada düzenlenen saldırı sonucu santral hasar gördü.
Saldırının ardından Ukrayna, Rusya’yı suçlarken, Rusya ise Ukrayna’yı suçladı.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi söz konusu saldırının hem Ukrayna hem de çevresindeki birçok ülkeyi tehlikeye attığını ve bu tarz saldırılardan kaçınılması gerektiğini vurgulamıştı.
Video Haberler
- Taksi ücretlerine zam geldi!
- 'Kamunun parasını insafsızca harcamaktan utanmıyorsunuz'
- Çaldığı küpeleri 'satmaya' çalışırken yakalandı
- Trafik magandası dehşet saçtı
- Emekli yurttaşın sözleri gündem oldu
- Beşiktaş'ta ATM'de yangın
- Esenyurt'ta 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı
- 'Ev almak artık hayal ötesi...'
- Bağcılar'da balkon çöktü, işçi hayatını kaybetti
- 'Tüm bu işkencenin ardında iktidar var'
En Çok Okunan Haberler
-
- KPSS soruşturmasında yeni gelişme
- 'Birileri açığa çıkmaması için çırpınıyormuş...'
- Müjdat Gezen kötü haberi duyurdu
- Bakan Yanık'tan Suriyeliler açıklaması
- 'Promosyon’ tartışmasında yeni adım
- Soylu'nun Çelebi'ye söylediği sözler gündemde!
- CHP'den Mehmet Ali Çelebi tepkisi!
- Kadro kıyağı haberine erişim engeli
- Enginyurt'un koruması hakkında yeni gelişme
- Zorla kolundan tutup, uçurumdan atladı!