Özgür Özel İzmir'den yurttaşlara seslendi: 'Erdoğan'ın resmini gizlesinler ama...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın içkili mekanları ziyaret ederek güven vermeye çalıştığını söyledi.

ANKA
Yayınlanma: 30.03.2024 - 17:06
Özgür Özel İzmir'den yurttaşlara seslendi: 'Erdoğan'ın resmini gizlesinler ama...'
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Seçim kampanyasının son gününde çalışmalarını İzmir'de yürüten CHP Genel Başkanı Özel, AKP'nin İzmir adayı Hamza Dağ'ı eleştirdi. Dağ'ın, AKP'ye yakın vakıfların üyesi ve geçmişte yöneticisi olduğunu hatırlatan Özel, ''Gerçek niyetlerini gizleyemezler" dedi.

"KALEYİ TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Partisinin İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlediği mitingte Bornovalılara seslenen CHP lideri, şöyle konuştu:

"Birileri İzmir üzerinde planlar kuradursun, bıyıkları kessinler, yakalarındaki rozetleri çıkarsınlar, ampulü gizlesinler, Tayyip Erdoğan’ın resmini gizlesinler ama gerçek niyetlerini gizleyemezler. İzmir cumhuriyetin zaptedilemez bir kalesidir, o kaleyi Türgevciler'e, Tügvacılara, Ensarcılar'a teslim etmeyeceğiz.

Meydanlarda herkese gülücükler dağıtanlar, hoşörü timsali olanlar unutmasınlar, bugünkü büyükşehir adayları dahil hatta en başta o 4+4+4 geçerken tekme tokat muhalefet milletvekillerine saldırarak zorla eğitim sisteminin canına okuyan o sistemi getirdiler. ÇEDES dediğinizin altında İzmir adayının desteği var, oyu var, planı var. İçki yasağının en katı savunucusu şimdi gelmiş içkili mekanları ziyaret ederek güvence vermeye çalışıyor. Daha geçen gün Eskişehir’de adayları kameraları unuttu 'ah diyor şu Eskişehir’i bir alalım, bizim vakıflara, Türgev'e, Tügva'ya, Ensar'a bütün kaynakları aktaracağız' diyor.

Nerede olursa olsun AKP gelirse, ki buradaki adayları Allah muhafaza Türgev'in de Tügva'nın da Ensar'ın da hem üyesi hem geçmişte yöneticisi...Vallahi Alsancak iskelesini birisine, Karşıyaka iskelesini Tügva'ya, asansörü Ensar vakfına, paraşüt kulesini Okçuluk Vakfına vermezlerse  namerdim. Bu niyetle gelmeye çalışıyorlar."


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