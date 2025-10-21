Erdoğan'ın Körfez temasları başladı: İlk durağı Kuveyt

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.10.2025 14:04:00
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt’te resmi törenle karşılandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt’e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı’na inişinde, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es Sabah tarafından resmi törenle karşılandı.

Törende, Kuveyt Bayındırlık Bakanı Dr. Nora Mohammad Al Mashaan, Savunma Bakanı Abdullah Ali Al Sabah, bakanlar, Kuveytli yetkililer ve Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçiliği görevlileri hazır bulundu. Erdoğan ve Kuveyt Emiri, resmi törenin ardından görüşmeye geçti.

Kuveyt ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a; eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı, Kuveyt'ten sonra Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak.

