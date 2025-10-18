Cumhuriyet Gazetesi Logo
Suriye denklemi!
Mustafa Balbay
Son Köşe Yazıları

Suriye denklemi!

18.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Suriye Devlet Başkanı Şara’nın Moskova’ya gidişi, İsrail’le Türkiye arasındaki bu ülkenin nasıl bir geleceğe evrileceğine ilişkin soru işaretlerini biraz daha artırdı.

Putin-Şara görüşmesinden çıkan sonuç şöyle özetlenebilir: Şara, geçmiş dönemde Rusya ile Suriye arasında yapılan anlaşmaların tümünün geçerliliğini koruduğunu açıkladı.

Bu cümle iki ülke arasında geçmişteki derin bağların bugünün gerçekleriyle yeniden şekillenebileceğini gösteriyor.

Rusya ile Suriye yarım asrı bulan Soğuk Savaş döneminde stratejik ilişki içindeydi. Bu, savunmadan eğitime her alanı kapsıyordu. Bugün bile 5 bine yakın Suriyeli genç Moskova’da eğitim görüyor.

Sonuç olarak Rusya’nın Lazkiye ve Tartus’taki üslerinin yeniden işlevsel hale geldiğini duyacağımız günlerin yakın olduğu anlaşılıyor. Rusya’nın yeniden denklemde olması ABD-İsrail hattına karşı başka bir fay dalı olabilir. Bu Türkiye açısından faydalı mı olur, fay dalı mı olur, bakış ve kullanma becerisine bağlı.

***

Suriye, bugün İsrail açısından her türlü kullanıma açık bir ülke haline geldi. Bunda önemli etken, AKP iktidarının tutumu oldu.

2008-2010 sürecinde Suriye ile Türkiye ortak bakanlar kurulu toplarken 2011’de nasıl oldu da Ankara’dan şu ses yükseldi:

- Esed rejimini devireceğiz!

Böyle bir dönüş ancak Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) eşbaşkanı olarak yapılabilir!

Bu dönüş oldu diyelim... Yolun devamında Suriye merkezi yönetimi zayıfladıkça İsrail’in bu ülkeye karşı işgal girişimleri arttı. Esad rejiminin halkının üzerine ateş açan, diktatör tutumuna karşı BOP politikalarının benimsenmesi her bakımdan anlatımı kolay olmayan bir ikilemdi.

Suriye’nin kuzeyinde ayrı bir oluşumun Şam’a kafa tutacak kadar büyümesinde de aslan payı Türkiye’nin! 2012-2014 yıllarındaki eğitdonat başta olmak üzere pek çok bölgesel projenin destekçisi olan Ankara bugün ortaya çıkan tabloya çare arıyor! O günlerde kırmızı halıyla karşılananlar için bugün neredeyse kırmızı bülten çıkarılacak!

Bugünkü tablo ne?

Kuzeydeki askeri güç Şara’nın kontrolünde oluşan güçten fazla. Bunu sağlayan temel etken ABD. Üstelik bu gücün eğitimini de üstlendi. Burada merkezden ayrık bir yapının oluşma durumu Öcalan’ı da heyecanlandırıyor olmalı. Öyle anlaşılıyor ki Öcalan içinden geçtiğimiz günlerde önceliği Suriye’deki gelişmelere verdi!

Suriye’de oluşacak yeni bir modelin ABD-İsrailAB hattının bastırmasıyla Türkiye’den de istenebilecek olması DEM Parti’ye de özgüven vermiş görünüyor!

***

Yazıya başlık yaptığımız “Suriye denklemi”nin Türkiye’den İsrail’e, ABD’den Rusya’ya kadar daralıp genişleyen çemberler çizerek daha da bilinmeyenli hale geleceği görülüyor.

İktidar en azından bu aşamadan sonra hata yapmamak için bugüne kadar yaptığı hatalarla yüzleşmeli. Kamuoyu önünde olmasa bile kapalı kapılar ardında her şeyi masaya koyup hangi adımın neye mal olduğunu görüp maddeleştirmeli.

Bunu yapabilirse şunu görecek:

Başkalarının planlarının parçası olmak Türkiye’ye iyi gelmiyor!

Bu noktaya gelebilirse gerisi nispeten daha kolay. Böyle bir durumda bölgedeki tüm ülkelerle aracısız görüşmenin kaçınılmazlığı öne çıkar.

Türkiye’nin bölgesinde huzuru, adı üstünde bölgesine egemen olmasından geçiyor.

Bölge ülkelerinin temsilcilerini New York’ta Trump buluşturmamalı.

Trump’ın ipiyle değil kuyuya ikinci kattan zemine bile inilmez! 

İlgili Konular: #Rusya #ABD #israil #suriye #Öcalan

Yazarın Son Yazıları

Suriye denklemi!

Suriye Devlet Başkanı Şara’nın Moskova’ya gidişi, İsrail’le Türkiye arasındaki bu ülkenin nasıl bir geleceğe evrileceğine ilişkin soru işaretlerini biraz daha artırdı.

Devamını Oku
18.10.2025
Bitime hazırlık mı?

22 Ekim 2024’te MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Öcalan’a yönelik çağrısıyla başlayan, devamında “terörsüz Türkiye” diye adlandırılan süreçte sonbahar havası hissediliyor.

Devamını Oku
16.10.2025
Gazze harap olduktan sonra!

O bilinen “Basra harap olduktan sonra” deyişi ne yazık ki Gazze’ye de uyuyor. Yüzde 85’i harap olmuş, her 20 kişinden biri ölmüş ya da kaybolmuş, bebekleri ölüme doğmuş Gazze’de barışa giden yola ilişkin bir iyi niyet anlaşması yapıldı.

Devamını Oku
15.10.2025
Yavaş’ın en büyük projesi: Huzur-güven!

Seçeneğini aşağı çekmekten başka seçeneği kalmamış bir iktidarın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da hedef alacağı aşikârdı.

Devamını Oku
14.10.2025
Tuğla...

1990’lı yılların faili meçhul cinayetler sürecinde dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın Uğur Mumcu cinayeti için kullandığı “tuğla” sözcüğü Ekrem İmamoğlu ve zafer arkadaşlarının iddianamesinde de gündeme geldi!

Devamını Oku
11.10.2025
Nadir toprak elementleri!

Sanayi Devrimi’nde kömür, demir, çelik neyse bugünün iletişim devriminde nadir toprak elementleri o!

Devamını Oku
09.10.2025
Eğitimde yeni bir bozum mu?

Klasik söylemdir, “Eğitim yapboz tahtasına döndü” denir ama her değişiklik sorunları çözmek yerine katladığı için “yap” kısmı yok...

Devamını Oku
08.10.2025
Meclis zemini!

21 Ekim 1999’da alçakça bir saldırıyla aramızdan koparılan Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi kitabında Meclis’in birleştiriciliğini şöyle özetler:

Devamını Oku
07.10.2025
Silivristan!

Önceki gün Silivri’ye giderken Ayşe Barım’ın serbest bırakıldığını öğrendik.

Devamını Oku
04.10.2025
Hakan Fidan tartışılan o sözlerini bilerek mi söyledi?

Ava giderken av olmak diye bir deyim vardır.

Devamını Oku
02.10.2025
Amer-İslam!

Önceki akşam Gazze’deki en hafif anlatımla “soykırım” denebilecek felaketin sona erebileceği umuduyla Trump-Netanyahu görüşmesini bekledik.

Devamını Oku
01.10.2025
ABD ile kapitülasyon!

Erdoğan’ın Trump görüşmesinden çıkan sonuçların açıklanan kısmını başlıktaki gibi özetleyebiliriz. Kapitülasyonun anlamı şöyle:

Devamını Oku
30.09.2025
Silivri’de sabit kalemler!

Perşembe günü Silivri’deydik.

Devamını Oku
27.09.2025
Parseller ve konserler!

Yeri geldikçe vurguladığımız CHP’ye yönelik üçlü kıskacın bütün yönleriyle işletildiği günlerden geçiyoruz.

Devamını Oku
25.09.2025
Tunç Soyer’in kooperatif ‘suçu’!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 4 Temmuz’dan beri tutuklu olarak adaleti bekliyor.

Devamını Oku
24.09.2025
CHP’de yükselen üçlü!

CHP’nin, olağan-olağanüstü onlarca kurultayını izledik. Yenimahalle Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki 22. olağanüstü kurultay atmosferi en farklı olanlardan biriydi.

Devamını Oku
23.09.2025
Dokuz Adanalı genç!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Belediyeler Birliği başkanvekilliğini de yürüttüğü sırada, 5 Temmuz Cumartesi günü gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

Devamını Oku
20.09.2025
Ekonomi iyi yürütülüyor!

Siyasetin en gerçekçi tanımlarından biri şudur: Ekonominin paylaşımı!

Devamını Oku
18.09.2025
Kemal Bey’in 4 B’si!

Baştan vurgulayalım, bu yazıyı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın-uzak çevresinden aldığımız herhangi bir bilgiye, duyuma dayalı yazmıyoruz!

Devamını Oku
17.09.2025
CHP yargı duvarını aştı!

CHP’nin 38. olağan ve 21. olağanüstü kongresinin iptali istemiyle açılan dava dördüncü kez ertelendi. Yeni duruşma 24 Ekim’de...

Devamını Oku
16.09.2025
Silivri’de 12 Eylül!

Bir 12 Eylül gününde Silivri’deyiz.

Devamını Oku
13.09.2025
Kemal Bey’in aradığı garantiler!

Siyaset yeni bir dalgalanmanın eşiğine geldi.

Devamını Oku
11.09.2025
15 Eylül senaryoları!

Tam öngörülemezlik halindeyiz.

Devamını Oku
10.09.2025
Sıfır muhalefet... Tam otokrasi!

CHP İstanbul il binasına yönelik polis ablukası ve devamında binanın biber gazıyla ele geçirilmesi ancak olağanüstü durumlarda, darbe günlerinde meydana gelebilecek bir durum.

Devamını Oku
09.09.2025
Tarih verdi, 'Düğüm çözülecek' dedi!

Güvenlik deyince akla ilk, can ve mal güvenliği gelir ama Türkiye’de pek çok alanda güvenlik kalmadı.

Devamını Oku
06.09.2025
Darbeden beter!

Hukukun yolu bir. Hukukun dışına çıktınız mı, yol çok!

Devamını Oku
04.09.2025
Demokrasiye eylül darbesi!

CHP’nin kurumsal kimliğine yönelik olarak 19 Mart sürecinde planlanan operasyonun düğmesine eylül ayında basıldığı anlaşılıyor.

Devamını Oku
03.09.2025
Bir Haberal mucizesi!

Başkent Üniversitesi’nin kurucusu, Türkiye’de organ naklinin kurumlaştırıcısı Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın bilimsel alanda yaptıklarını sayılara dökmek gelinen noktayı göstermesi bakımından önemlidir.

Devamını Oku
02.09.2025
İnan Güney: Beyoğlu’nun dervişi!

Bir süredir Ankara’da şöyle bir kulis dolaşıyor...

Devamını Oku
30.08.2025
Büyük Sevr projesi!

Bölgemizde ABD’nin bir yerinden bulaştığı her gelişmenin Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) parçası olduğunu yeri geldikçe vurguluyoruz.

Devamını Oku
28.08.2025
Suriye’de bölünmeye giden adımlar...

Son iki günde Suriye’ye ilişkin iki haber art arda geldi.

Devamını Oku
27.08.2025
İstikşafi komisyon!

İstikşafi sözcüğü zaman zaman siyasi gelişmeleri tanımlamada kullanılıyor. Genellikle sonuç alınması zor durumlarda akla geliyor.

Devamını Oku
26.08.2025
Tutuklu aileleriyle!

Dün Saraçhane parkında daha farklı bir buluşma vardı.

Devamını Oku
23.08.2025
Operasyon alabora!

Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu beşinci ayını doldururken İBB operasyonları da inandırıcılık ömrünü büyük ölçüde doldurmuş görünüyor.

Devamını Oku
21.08.2025
Cumhuriyet kadın devrimidir!

Özlem Çerçioğlu’nun sonuçları itibarıyla etkin pişmanlıktan yararlanıp cumhurbaşkanının himayelerinde AKP’ye katılmasıyla birlikte özellikle sosyal medyada “kadın” kimliğine dayalı bir furya başladı.

Devamını Oku
20.08.2025
TrumPutin süreci!

ABD Başkanı Trump’la Rusya Devlet Başkanı Putin’in Alaska zirvesinin artçı etkileri devam ediyor.

Devamını Oku
19.08.2025
150. gün!

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınışının 150. günü!

Devamını Oku
16.08.2025
Bahçeli’nin siyaseti!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hafta başında yaptığı açıklamalar sonbaharda siyasi gündemin büyük ölçüde derinleşeceğini gösteriyor.

Devamını Oku
14.08.2025
The Kafkaslar!

Ve ABD, Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) önemli bir parçası olarak Kafkaslar’da çok ciddi bir adım attı.

Devamını Oku
13.08.2025
Bir adım sonrası: Cehalet diploması!

Bir haftalık aradan sonra merhaba. Dün sabah yazılara hangi konuyla başlamalı sorusunu kendimize sorarken Türkiye’de köşe yazısı yazmanın zorluğunu bir kez daha duyumsadık! Şöyle ki:

Devamını Oku
12.08.2025