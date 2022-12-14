Erdoğan, önümüzdeki yıl için herkesin yüzde 20 enflasyona göre hesap yapmasını istedi

14 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baz etkisiyle gerileyen enflasyonu başarı olarak göstererek 2023 hedefini “yüzde 20” açıklaması ekonomistler ve iş dünyası tarafından “seçime yönelik aldatmaca” olarak yorumlandı. İş dünyası enflasyonda beklentilerin hâlâ yüksek olduğunu belirtirken bütçelerde en düşük enflasyon oranı yüzde 40-50 olarak yer aldı.

"EN FAZLA YÜZDE 43 OLUR"

Enflasyonun baz etkisi ile seçim öncesi yüzde 40-45 seviyesine kadar gerileyebileceğini söyleyen Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, yüzde 20 hedefinin hayal olduğunu söyledi. Ayrıca yüzde 122 olarak açıklanan yeniden değerleme oranının da enflasyondaki artışta etkili olacağını söyleyen Kozanoğlu, şunları söyledi:

“Aylık yüzde 3 enflasyon temposu devam etse bile 2023 sonunda enflasyon yüzde 43 civarında kalır. Tabii ki bu dövizin kontrol altında tutulduğu, kur korumalı mevduatın devam ettiği koşullarda geçerlidir. 2023 yeniden değerleme oranı ise yüzde 122 açıklandı. Bu da enflasyonu besleyen bir etmen. Cumhurbaşkanı bu oranı indirme yetkisini sonuna kadar kullansa bile yüzde 61.5’e düşer ki bu bile yüzde 20 enflasyon hedefine uygun olmaz. Enflasyonun yüzde 20’ye inmesi ya TL’nin değer kazanması ya da emek gelirlerinin keskince düşmesiyle olanaklıdır. Birincisi olanaksız görünüyor. İkincisi de istenmeyen bir sosyal durum.”

SEÇİM SONRASI KARANLIK

Sanayici, tüccar ve ihracatçı da yılın ilk yarısı için yüzde 40-50 enflasyona göre hesap yaptığını belirtirken seçim sonrasını ise büyük bir bilinmezlik olarak yorumluyor. İstanbul Tüccarlar Klübü Başkanı İlker Önel, “Bütçe yaparken ilk altı ay için enflasyonun, her şey yolunda giderse, yüzde 40-50’ye kadar bir gerilemesini bekliyoruz. Seçim sonrası ise büyük bir muamma, kimse o dönem için plan yapamaz” dedi.

İhracatçı ise döviz kuru sebebiyle plan yapamadığını belirtti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Cam Sektörü Meclis Başkanı Vecdet Salgın, “Planlamada en büyük sorunumuz kurlar. Rakiplerimizin maliyetleri düşerken bizim maliyetimiz artıyor. Ama döviz kuru sabit kalıyor” dedi.

Enerji maliyetlerinin enflasyon hedeflerini zorlayacağını söyleyen Plastik Sanayicileri Federasyonu Başkanı Ömer Karadeniz ise “Sanayiciler bu dönemde farklı enflasyon senaryolarına uygun bütçe çalışmaları yürütüyorlar. Hangi senaryonun gerçekleşeceğini ise ülkemizin izleyeceği ekonomi politikaları kadar küresel gelişmeler de belirleyecek” diye konuştu.

YATIRIMCININ GÖZÜNDEKİ IŞIK SÖNDÜ

Alışveriş Yatırımcıları Derneği’nin düzenlediği 13. Alışveriş Ekonomisi Zirvesi dün düzenlendi. Zirvede açılış konuşmasını yapan isimler, kira sorunundan yakılırken ticari gayrimenkul kira rejimi istedi. Zirvenin ilk oturumunda konuşan AYD Başkan Yardımcısı ve ESAS gayrimenkul CEO’su Cem Eriç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yaptıkları görüşmeyi şöyle anlattı: “Toplantıda sayın bakana ‘Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Gözlerinizden parıltıyı yakından görme imkânı verdiniz. Umarım siz de bizim gözümüzün ferinin söndüğünü görmüşsünüzdür’ dedik.”