Namık Tan, Roma'daki Erdoğan-Biden görüşmesini değerlendirdi

01 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Joe Biden’la Roma’da yaptığı görüşmeyi değerlendiren Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Namık Tan, “Bu görüşmenin olması önemliydi. Sorunlar masada duruyor, fakat hem ABD hem Türkiye bu sorunları yönetecekleri yönünde mesaj verdi. Tüm sorunlara rağmen ABD’nin Türkiye’yi Batı içinde tutma gayreti içinde olduğu anlaşılıyor” dedi. Emekli büyükelçi Selim Yenel ise “Türkiye ile ABD arasındaki sorunlar bir saatlik görüşmeyle çözülebilecek sorunlar değil. Dolayısıyla sorunlar ortada duruyor, tek olumlu tarafı bir görüşmenin olmuş olması” değerlendirmesinde bulundu.

Tan, görüşmenin bir saatten fazla sürdüğüne dikkat çekerek, “Bu kadar sürede zaten ikili ilişkilerdeki sorunların başlıklarına değinilebilir. Sorunların çözümünde bir ilerleme kaydedildiğini düşünmüyorum ama bir gerileme de yok, sorunlar olduğu gibi duruyor” dedi.

Türkiye’nin açıklamasında yer alan ancak Beyaz Saray açıklamasında değinilmeyen ikili ilişkilerin çözülmesi için “ortak mekanizma” konusunda ise Tan, “Amerikalılar hangi konulara önem verdiklerini kendi açıklamalarında vurguladılar. Bu açıklamada ortak mekanizma yer almıyor” değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray açıklamasındaki S-400 vurgusuna da dikkat çeken Tan, Türkiye’nin F-16 talebinin Biden yönetiminden destek bulacağını düşündüğünü belirterek şöyle konuştu:

“İkinci parti S-400 alınırsa bu, ABD ile ilişkilerde yeni sıkıntılara yol açacaktır. F-16’lar meselesinde ise ben Biden yönetiminin, F-16’ları Türkiye’ye vermek için gayret göstereceğini düşünüyorum. Burada haklı olarak Kongre engeline dikkat çekiliyor, fakat karşı tarafta dünyanın en güçlü silah şirketlerinden Lockheed Martin var. ABD yönetimi de desteklerse Türkiye’ye F-16 satışı için gerekli iznin bir şekilde Kongre’den geçirilmesinin yolu bulunur. Ben, ABD yönetiminin bunu yapmaya gayret göstereceğini düşünüyorum.”

‘SORUNLAR ORTADA’

Emekli Büyükelçi Selim Yenel de “Türkiye ile ABD arasındaki sorunlar bir saatlik görüşmeyle çözülebilecek sorunlar değil. Dolayısıyla sorunlar ortada duruyor, tek olumlu tarafı bir görüşmenin olmuş olması. Belki bu üst düzey temasların devamı olur, çünkü Türkiye bu doğrudan temasa çok istekli. Fakat sorunlar daha alt seviyelerdeki görüşmelerle çözülecek ve bu sorunların çözülmesi için uzun bir süre gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.