Erdoğan'a 'övgüleri' gündem olmuştu... Beyaz Saray'dan açıklama: Trump, Türkiye'yi ziyaret edecek mi?

Yayınlanma: 12.04.2025 - 11:06

Güncelleme: 12.04.2025 - 11:09

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Trump'ın gelecek ay Ortadoğu'ya yapacağı ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu.

TRUMP, TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Leavitt, "Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'da ya da Türkiye'de bir araya gelmeyi planlıyor mu?" sorusuna, "Başkan'ın Suudi Arabistan'a gideceğini söylemek dışında şu anda yurt dışı seyahatiyle ilgili herhangi bir detaya sahip değilim. Ancak bu gezinin bir parçası olarak başka ülkeler de olabilir" yanıtını verdi.

Leavitt, Beyaz Saray'ın Türkiye'yi de söz konusu Orta Doğu gezisine eklemeyi değerlendirip değerlendirmediği ile ilgili soruya ise "Şu anda detaylar üzerinde çalışıyoruz, bu seyahatin detaylarını mümkün olan en kısa sürede paylaşacağız. Seyahatin detayları teyit edildikten sonra hepinizi bilgilendireceğim” dedi.

NE OLMUŞTU?

Yeniden ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, ABD’yi ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte kameraların karşısında geçti.

Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "övgü dolu" sözler sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sevdiğini söyleyen Trump, “Ona Suriye’yi alarak 2 bin yıldır kimsenin yapmadığını yaptın dedim” ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'I SEVİYORUM, O DA BENİ SEVİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan için “çok zeki” tanımlaması yapan Trump, “Erdoğan gerçekten çetin biri ve çok zeki. Kimsenin yapamadığını yaptı. Erdoğan'a 2000 yıldır kimsenin yapamadığını yaptınız, Suriye'yi ele geçirdiniz dedim. Erdoğan'ı seviyorum, o da beni seviyor ve bu durum medyayı kızdırıyor” dedi.

Trump, basın toplantısında yanında bulunan Netanyahu’ya ise “Türkiye ile aranızdaki sorunları çözebilirim ancak makul olmalısın” dedi.

ERDOĞAN'I ÖVERKEN RAHİP BRUNSON'I NASIL GERİ ALDIKLARINI DA HATIRLATTI

Trump'ın Erdoğan'dan övgü dolu sözler ile bahsederken; rahip Brunson olayını hatırlatması da geniş yankı buldu.

Bir dönem Türkiye'de tutuklu bulunan Rahip Brunson'ı hatırlatan Trump, “Rahibi Türkiye'den geri aldık. Bunu hatırlıyor musunuz? Bu o zamanlar büyük bir olaydı ve onu geri aldık. Ve Başbakan Netanyahu'ya dedim ki, ‘Türkiye ile bir sorununuz varsa, bunu gerçekten çözebileceğimi düşünüyorum. Ve Türkiye ve liderleriyle çok çok iyi bir ilişkimiz var ve bunu çözebileceğimizi düşünüyorum.’ Bu yüzden umarım bu bir sorun olmayacaktır” şeklinde dikkat çeken bir açıklamada bulundu.