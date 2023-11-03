Erdoğan'dan Filistin açıklaması: Yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz

Yayınlanma: 03.11.2023 - 10:10

Güncelleme: 03.11.2023 - 10:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Filistin’de tüm dünyanın gözleri önünde benzeri görülmemiş saldırılar yaşanıyor. Masum çocuklar acımasızca katlediliyor. 7 Ekim’den beri şahit olduklarımızı maruz görecek hiçbir kavram yok. Gazze’de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir” dedi.

"Müslüman, Hristiyan veya Yahudi fark etmeksizin herkesin güvenliğini garanti altına alacak yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz."

"(İsrail-Filistin) Türk dünyası olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz, önce ateşkese sonrasında kalıcı barışa giden yolu kolaylaştıracaktır."

"(İsrail-Filistin) Uluslararası Barış Konferansı için zemin oluşturma çabalarımız sürüyor."

"(Gazze'ye) Şimdiye kadar 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Şartlar elverdikçe yenilerini göndermeye devam edeceğiz."