Erdoğan'ın hahamları ağırlaması İsrail basınında: Bir tarih yaşandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı üyelerini çarşamba akşamı Saray'da ağırlaması, İsrail medyasında birçok kaynakta haber oldu. Hahamların, İstanbul'da iki gün olarak planladıkları zirve toplantısı, sürpriz bir gelişme ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya uzadı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar Birliği (ARIS) ile yaptığı görüşme, İsrail'in neredeyse tüm haber medyasında fotoğraflarıyla yer aldı. Haberlerin tümünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı üyelerine hitaben yaptığı konuşmasındaki olumlu mesajlar yer aldı.

"ERDOĞAN, İSLAMOFOBİ İLE SAVAŞTIĞI GİBİ ANTİSEMİTİZM İLE DE SAVAŞACAĞINI VURGULADI"

Maariv gazetesi, Josh Aronson kaynaklı haberde, "İslam dünyasından hahamları sarayında ağırlayan Türk Cumhurbaşkanı: Türkiye ile Yahudiler ve İsrail arasındaki ilişkiler her zaman güçlü olacaktır" başlığıyla özetle şunları yazdı:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün (Çarşamba) Ankara'daki sarayında, İslam ülkelerindeki Hahamlar Konferansı'nın ilk zirvesi için Türkiye'de bir araya gelen İslam dünyasındaki topluluklar, şehirler ve ülkelerden kalabalık bir grup haham ile ülkenin Hahambaşısını ağırladı. Erdoğan antisemitizmle mücadele konusunda net bir şekilde konuştu ve İslamofobi ile savaştığı gibi antisemitizm ile de savaşacağını vurguladı."

Erdoğan'ın "Antisemitizm bir insanlık suçudur. İslam düşmanlığını nasıl bir insanlık suçu olarak görüyorsak antisemitizmi de aynı şekilde insanlık suçu olarak görüyoruz" ifadesine yer veren yazıda toplantıya katılan hahamlara göre, Erdoğan'ın tüm konukları sıcak bir şekilde karşıladığı da yer aldı.

Maariv Erdoğan'ın, toplantıda yer alan şu sözlerine de yer verdi:

"Türkiye, Yahudiler ve İsrail arasındaki ilişkiler her zaman güçlü olacak. İsrail ile Filistinliler arasında adalet ve inanç barışını umuyorum. İsrail ile ekonomik ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve daha da güçlü olacak."

Yediot Ahronot: Erdoğan olumlu mesajlar verdi

Ynet, "Erdoğan, sarayında hahamları ağırladı: "İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi önemli. Yakında olacak" başlığıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda olumlu mesajlar verdiğini belirtti.

Ynet, kabul esnasında kimlerin olduğunu belirtmenin yanı sıra Cumhurbaşkanı'nın İsrail ile ilişkilere ait yorumlarını öne çıkarttı, Erdoğan'ın İsrail ile ilişkilerin normalleşmesinin önemli olduğunu ve yakında bunun gerçekleşeceğini belirttiğini yazdı.

Habere Haaretz, The Jerusalem Post, Time of Israel ve Israel Hayom da hem İbranice hem İngilizce olarak geniş yer verildiler. Bu bilinen haber ajansları dışında Haridi kesiminin haber sitesi Be Hadrey Haridim Bhol haber sitesi de dikkat çekti.

"EŞİ GÖRÜLMEMİŞ TARİHİ BİR ZİRVE"

Haredi gazetesi ise haberi, "Bir tarih yaşandı: Hahamlar Cumhurbaşkanı sarayında akşam duası okudular" başlığıyla yayınladı.

Haberde Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Ankara'daki sarayında Türk Yahudi Toplumu liderleri, Türkiye Hahambaşı Rav Haleva ve Aşkenaz Cemaati Hahamı Rav Chitrik ile İslam ülkelerinden saygın bir hahamlar grubunu kabul ettiği yazıldı.

Davete gelen hahamlar arasında İran Hahambaşı, Rus Hahambaşısı ve 35 İslam ülkelerinde yaşayan Yahudileri temsil etmek üzere gelen hahamların bulunduğu belirtildi. Bu organizasyonun İstanbul'da düzenlenmesini sağlayan Aşkenaz Cemaati Hahamı Rav Mendy Chitrik, Müslüman aleminde yaşayan hahamların oluşturduğu ARIS'in yönetim kurulu başkanı olarak Ankara'daki davette Cumhurbaşkanı'na, İslam ülkelerindeki Yahudiliği güçlendirmek için çalışacağını duymaktan büyük mutluluk duyduklarını ve teşekkürlerini sundu.

Haber toplantıyı "Müslüman dünyasının hahamları ile birbirlerine yardım etme sözü verdikleri, eşi görülmemiş tarihi bir zirve" olarak nitelendirdi.

İstanbul, KKTC, Azerbaycan, İran, Özbekistan, Arnavutluk, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Uganda ve Rusya'dan Hahambaşı ve hahamların katıldığı kabulde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulunmuştu.

Erdoğan, kabulde "İsrail'in barış çabaları bağlamında samimi ve yapıcı bir tutum sergilemesi hiç kuşkusuz normalleşme sürecine katkıda bulunacaktır. Kudüs'te tüm inanç gruplarının hassasiyetlerini gözetecek bir çözüm bulunacağına inanıyorum. Türkiye- İsrail ilişkileri bölgemizin istikrarı ve güvenliği bakımından hayatidir" mesajı vermişti.