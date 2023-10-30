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Erdoğan'ın Hamas sözleri sonrası harekete geçti: Apar topar Türkiye'ye geliyor!

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas hakkındaki sözlerine dikkat çekerek, Türkiye'nin tutumunu "şahsen anlamak" için yakında Ankara'yı ziyaret etmeyi planladığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 12:40
Erdoğan'ın Hamas sözleri sonrası harekete geçti: Apar topar Türkiye'ye geliyor!
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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen çatışmalara ilişkin La Stampa gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Crosetto, İsrail ile Filistinli Hamas arasındaki savaşın uzun süreceğini ve kaçınılmaz olarak siviller açısından dramatik sonuçlar doğuracağını savundu.

Crosetto, "Avrupalılar yanılsamaya kapılmasın, savaş maalesef uzun sürecek... İsrail günlerdir söz verdiği şeyi yapıyor, operasyonlara devam edecekler. Bakalım siyasi sonuçları ne olacak?" dedi.

Crosetto, "Ne yazık ki, sivil sonuçların hatta dramatik sonuçların olduğu ve olacağı çok açık. İsrailliler çok yüksek bir insani ve medyatik bedel ödemek zorunda kalacakları gerçeğini hesaba kattılar" diye ekledi.

Crosetto, Hamas'ın hedefinin "İsrail'i ve tüm Yahudileri her ne şekilde olursa olsun tamamen yok etmek" olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas hakkındaki sözlerini yorumlayan Crosetto, Türkiye'nin tutumunu "şahsen anlamak" için yakında Ankara'yı ziyaret etmeyi planladığını kaydetti.


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