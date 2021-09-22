Erdoğan’ın ‘Kırım’ açıklamasına Peskov’dan yanıt

22 Eylül 2021 Çarşamba, 14:15

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, Türkiye'nin ‘Kırım’ın ilhakını’ tanımayacağı ve ‘Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunması’ gerektiğine ilişkin açıklaması, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a soruldu.

Peskov soru karşısında, “Tabii kendimizi (bu açıklamanın) muhatabı olarak görüyoruz, bunu bu şekilde algılıyoruz. Bu gibi açıklamaların, Cumhurbaşkanı’nın (Erdoğan) Rusya’ya iş ziyaretinin hazırlıklarının yapıldığı bir dönem olan şu anda dile getirilmesinden tabii ki üzüntü duyuyoruz” dedi.

Kaynak: Sputnik Türkçe