Erdoğan konuştu, CHP'den yanıt gecikmedi
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TRT yayınınında konuşurken dolar tarihi rekorunu kırınca CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den fotoğraflı yanıt geldi.
Dolar, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TRT yayınınında konuşmasıyla yeniden tırmanışa geçti.
Erdoğan'ın konuşmaya başladığı sırada 13,26 seviyesinde seyreden dolar/TL, bir buçuk saat içerisinde 13,81'e kadar yükseldi.
ERDOĞAN'A SUS GÖNDERMESİ
Erdoğan konuşurken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den fotoğraflı gönderme geldi.
Özel, sus işareti yapan hemşirenin olduğu görseli göstererek sus işareti yaptı. Özel, paylaşımına "#çAKmaEKONOMİST" notunu düştü.
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