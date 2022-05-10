Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilinin Yukarı Ayrım köyü istikametindeki mevzilerin, dün akşam saatlerinde Basargeçer ilinin Azizli köyündeki Ermeni mevzilerinden belirli aralıklarla ateş altına alındığı bildirildi.
Azerbaycan ordusunun gerekli önlemleri aldığı, personel ve ekipman kaybının bulunmadığı belirtilen açıklamada, bölgede durumun stabil olduğu ve operasyonel koşulların Azerbaycan askerlerinin tam kontrolü altında bulunduğu kaydedildi.
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