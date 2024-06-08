Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Gazze'de yaşanan trajedi bir an önce sona ermeli"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Gazze'de yaşanan trajedi bir an önce sona ermeli" olduğunu söyledi.

AA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 16:19
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev:
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ve Gazze'de yaşanan trajedinin bir an önce sona ermesi gerektiğini söyledi.

"BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI"

Aliyev, resmi temaslarda bulunduğu Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile düzenlenen ortak basın toplantısında bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Filistin meselesine ve Gazze'de yaşananlara değinen Aliyev, "Azerbaycan'ın tutumu nettir. Bağımsız Filistin devleti kurulmalı ve başkenti Doğu Kudüs olmalıdır. Gazze'de yaşanan trajedi bir an önce sona ermeli, savaş durdurulmalı ve tüm sorunlar müzakere yoluyla çözülmelidir" ifadelerini kullandı.


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