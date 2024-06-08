Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Gazze'de yaşanan trajedi bir an önce sona ermeli"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Gazze'de yaşanan trajedi bir an önce sona ermeli" olduğunu söyledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ve Gazze'de yaşanan trajedinin bir an önce sona ermesi gerektiğini söyledi.
"BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI"
Aliyev, resmi temaslarda bulunduğu Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile düzenlenen ortak basın toplantısında bir konuşma yaptı.
Konuşmasında Filistin meselesine ve Gazze'de yaşananlara değinen Aliyev, "Azerbaycan'ın tutumu nettir. Bağımsız Filistin devleti kurulmalı ve başkenti Doğu Kudüs olmalıdır. Gazze'de yaşanan trajedi bir an önce sona ermeli, savaş durdurulmalı ve tüm sorunlar müzakere yoluyla çözülmelidir" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Daha bugün ortaya çıkan anketlerde...'
- Mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi
- 'Şimdiden haber vereyim...'
- Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
- 'Tek kişi kalsak da...'
- Dosya bakanlığa gidecek
- Başbakan saldırıya uğradı!
- 'Teklif olursa değerlendirilir'
- Aziz Yıldırım adaylık kararını açıkladı!
- En hızlı aşık olan 4 burç