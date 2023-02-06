Ermenistan, Türkiye'ye yardım sağlamaya hazır olduğunu duyurdu

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde olan ve yaklaşık 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Ermenistan, Türkiye'ye yardım sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 12:57
Ermenistan, Türkiye'ye yardım sağlamaya hazır olduğunu duyurdu
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından Türkiye'ye yardım ve taziye mesajları gelmeye devam ediyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'ye yardım sağlamaya "hazır" olduklarını duyurdu.

Nikol Paşinyan, depremi "üzüntüyle" karşıladıklarını söyledi.

Paşinyan, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen ve çok sayıda can kaybına yol açan yıkıcı deprem haberini üzüntüyle karşılıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ermenistan yardım sağlamaya hazırdır" ifadelerini kullandı.


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