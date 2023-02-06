Ermenistan, Türkiye'ye yardım sağlamaya hazır olduğunu duyurdu

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 12:57

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 12:57

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından Türkiye'ye yardım ve taziye mesajları gelmeye devam ediyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'ye yardım sağlamaya "hazır" olduklarını duyurdu.

Nikol Paşinyan, depremi "üzüntüyle" karşıladıklarını söyledi.

Paşinyan, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen ve çok sayıda can kaybına yol açan yıkıcı deprem haberini üzüntüyle karşılıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ermenistan yardım sağlamaya hazırdır" ifadelerini kullandı.