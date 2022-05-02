Ermenistan'ın başkenti Erivan’da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor
Ermenistan'da başbakanın istifasını isteyen muhalifler, dünden beri protesto gösterileri düzenliyor. Polisin, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldığı aktarıldı.
Ermenistan'da hükümet karşıtı protesto gösterileri devam ediyor. Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress’e göre, başkent Erivan'daki ggöstericiler caddeleri kapattı.
Polisin, bu sabah itibarıyla 189 göstericiyi gözaltına aldığı bildirildi.
Gözaltına alınanlar arasında Cumhuriyetçi Parti Genel Başkan Yardımcısı Armen Aşotyan da yer aldı.
Azerbaycan’ın Karabağ zaferi sonrası, Ermenistan hükümetinin bölgede izlediği siyaseti protesto eden ve Başbakan Nikol Paşinyan istifasını isteyen muhalifler dün Erivan sokaklarında bir araya gelmeye başlamıştı.
Video Haberler
- Engelli adamın motosikletini böyle çaldı
- Yolcu treninin çarptığı traktör sürücüsü öldü
- 'Gidin evinizde oynayın'
- Bu çiçeği koparmanın cezası 110 bin TL
- Gaziantep'te 111 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
- Bayram tatili kabus oldu: Otomobil yan yattı, 4 yaralı
- polis memuru hayatını kaybetti
- Maltepe'de 1 Mayıs için toplanmalar başladı
- Yurttaş, bayram öncesi 'ucuz' baklava kuyruğunda!
- Gezi Davası tutukluları cezaevinden seslendi
En Çok Okunan Haberler
-
- Suriyelilerden Türklere yardım
- MB'nin dolar hamlesi ne anlama geliyor?
- Burak Yılmaz 3-0 kaybedilen maçta çılgına döndü!
- e-Devlet hacklendi mi? Gözaltı var
- Erdoğan'dan krize 'inşallah' formülü
- Evin duvarından 63 yıllık McDonald’s siparişi çıktı
- Birinci'den tepki çeken 1 Mayıs paylaşımı
- 'Erdoğan’ın Biden’la görüşememesi...'
- Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin çarpıcı iddia
- Erdoğan'dan '1 Mayıs' ve 'asgari ücret' açıklaması