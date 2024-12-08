Esad ailesi dönemi sona erdi: 27 Kasım'dan 8 Aralık'a kadar neler yaşandı?

Yayınlanma: 08.12.2024 - 12:42

Güncelleme: 08.12.2024 - 12:42

Suriye'de rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği silahlı gruplar, 27 Kasım sabahı Halep'in batı kırsalında Suriye ordusu ile çatışmaya başladı. Önce Halep'te hakimiyet sağlayan gruplar, kısa süre içinde İdlib, Hama ve Humus'un, bu sabah da başkent Şam'ın kontrolünü ele aldı.

27 KASIM

Heyet Tahrir Şam (HTŞ), Halep'in batı kırsalında geniş çaplı operasyon başlattı. Kuptan Cebel'den harekete geçen HTŞ'ye diğer gruplar da katıldı.

28 KASIM

Silahlı gruplar, kontrolünü ele aldığı bölgelerde Suriye ordusuna ait ağır silah ve askeri araçları ele geçirdi. Çatışmalarda çok sayıda Suriyeli asker öldü, onlarca asker esir alındı. Gruplar, Suriye ordusunun kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini ele geçirdi. Suriye ordusu ile çatışan gruplar, Halep kentinin dış mahallelerinin bir kilometre yakınına ulaştı.

29 KASIM

Suriye ordusu ile çatışan gruplar, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin stratejik öneme sahip Serakib ilçesinin kontrolünü ele geçirdi. Gruplar, Halep kent merkezine girmeye başladı.

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Gruplar, Halep'te birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirdi. Halep Uluslararası Havalimanı, gün içinde Suriye ordusu tarafından terör örgütü PKK'ya teslim edildi ancak akşam saatlerinde PKK/YPG ile çatışan gruplar, havaalanının kontrolünü ele geçirdi.

Gruplar, İdlib'in stratejik öneme sahip Maarratünnüman, Han Şeyhun ve Cercenaz ilçelerini kontrol altına aldı. Gruplar, Münbiç-Halep yolunu ve M4 kara yolunu kontrol altına aldı. Terör örgütü PKK/YPG, Halep'in sanayi bölgesinin bulunduğu Şeyhneccar Mahallesi'ni Suriye ordusundan teslim aldı. Suriye ordusu, Münbiç'in güneyi ve batısındaki Deyr Hafır, Meskene ve Kafseyi'yi terör örgütünün işgaline bıraktı.

Gruplar, Han Şeyhun ilçesini geri alarak İdlib ili genelinde Suriye ordusuna karşı hakimiyet sağladı.

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Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı. SMO, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamına hakim oldu.

Suriye'nin güneyinde Dürzi ağırlıklı nüfusa sahip Suveyda ilinde Halep ve İdlib'in Suriye ordusundan geri alınması dolayısıyla destek gösterisi düzenlendi. Suriye'nin Humus ile Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef'te ABD destekli Suriye Özgür Ordusu, El-Bukemal ve Meyadin ilçelerine saldırı başlattı.

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Silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından ilerledikleri Hama ilinde 16 yerleşim bölgesini daha Suriye ordusundan geri aldı.

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ABD destekli terör örgütü PKK/YPG, Deyrizor ilinin Fırat'ın doğusunda kalan topraklarındaki 7 köyden Suriye ordusunu ve İran destekli grupları çıkarmak için saldırı başlattı. Suriye ordusu ile Rusya'nın, 27 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Suriye'nin kuzeyindeki Halep ve İdlib illerine düzenlediği saldırılarda 81 sivilin hayatını kaybettiği, 304 sivilin yaralandığı açıklandı.

Suriye ordusu ile çatışan gruplar, Hama'nın kuzeyindeki Zor El Mahruka, Zor El Heysa, Zor Ebu Zeyid, Zor El Meselih, Zor Ec-Cedid ve Hattap yerleşimleri ile Nasiriye Tepesi'ni kontrolü altına aldı.

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Suriye ordusu, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde 15-47 yaş aralığında eli silah tutanları gözaltına aldı. Hama kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında Suriye ordusu ile çatışan silahlı gruplar, 20 köyde daha kontrolü ele geçirdi.

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Suriye ordusu, başkent Şam'ın birçok bölgesinde reşit olmayanlar dahil erkekleri zorla silah altına aldı. Hama ilindeki silahlı gruplar, kent merkezinin kontrolünü ele geçirdi.

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Suriye'de Humus ile Hama illerini birbirine bağlayan Resten otoban köprüsüne kimliği belirsiz uçaklar tarafından hava saldırısı düzenlendi. Silahlı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde Rasten ve Telbise ilçelerini ele geçirdi.

İsrail ordusu, Suriye ile Lübnan arasındaki sınır kapılarına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Suriye'de başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde ilerleyen gruplar, kent merkezinin iç kesimlerine ulaştı.

Silahlı grupların Humus ve başkent Şam'a baskısının artmasıyla ülkenin Irak sınırındaki Suriye ordusu, bazı unsurları batıya kaydırmaya başladı. Suriye ordusu, ülkenin Irak sınırındaki Deyrizor il merkezinin kontrolünü terör örgütü PKK/YPG işgaline bıraktı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde bulunan Radyo Televizyon binası ile Savunma Bakanlığının binasının olduğu bölgeye kamikaze dron saldırısı düzenlendi. Suriye'nin güneyinde Dürzi ağırlıklı nüfusa sahip Suveyda ilindeki silahlı yerel gruplar, Suriye ordusuna kentten çıkmaları için 24 saat süre tanıdı.

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Suriye ordusuna karşı ilerleyen gruplar, Şam'ın güney banliyölerine girmeye başladı. Şam'a açılan Humus ilinde gruplar, kent merkezine hakim oldu.

Suriye'nin güneyinde nüfusunun çoğunluğu Dürzi olan Suveyda ilindeki muhalif yerel gruplar, il genelinde hakimiyet sağladı.

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Suriye'nin başkenti Şam'da göstericilerin kilit öneme sahip yerleşkelere girmesiyle Suriye ordusu, kentin kontrolünü büyük ölçüde kaybetti. Sednaya Hapishanesi'ndeki tutsaklar, cezaevini basan göstericiler tarafından kurtarıldı.

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

Silahlı grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve yönetimin çökmesinin ardından, Suriye devlet televizyonunda yayımlanan videoda bir grup muhalif, Esad'ın devrildiğini ve cezaevlerindeki tüm tutsakların serbest bırakıldığını duyurdu.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Esad ailesi döneminin sona ermesiyle ülkenin çeşitli kentlerinde Beşşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın heykelleri yıkıldı. Silahlı gruplar, ülkenin doğusunda alan kazanmaya çalışan terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline geçen Deyrizor'un merkezine girmeye başladı.