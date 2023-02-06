Suriye ordusu deprem sonrası teyakkuza geçti

Suriye Savunma Bakanlığı, depremin ardından ordunun da arama-kurtarma, yardım ve destek çalışmalarına müdahil olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 09:56
Suriye ordusu deprem sonrası teyakkuza geçti
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Suriye Savunma Bakanlığı telegram kanalından yaptığı açıklamada, ordunun ülkedeki depremin ardından mağdurlara yardım etmek üzere seferber edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye Savunma Bakanlığı, depremzedelere acil yardım sağlamak, enkaz altında kalan insanları aramak, mağdurlara yardım etmek ve yıkımın ardından yaşananlarla başa çıkmak için tüm illerdeki birimlerini harekete geçirecektir" ifadelerine yer verildi.

Suriye Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre ülkedeki depremde 111 kişi öldü, 516 kişi de yaralandı.

Türkiye'nin Kahramanmaraş ilinde sabah saat 04.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem birçok kentte yıkıma neden oldu. Suriye'nin çeşitli bölgelerinden de yıkım haberleri gelirken, deprem Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Irak'ta ve İsrail'de de hissedildi.


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