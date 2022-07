Esad'dan Cezayir'e övgü: Suriye, Cezayir'in duruşunu asla unutmayacak

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:03

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam'da Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra'yı ağırladı.

Beşar Esad, Arap Birliği'nin Arap dünyasındaki mevcut durumun gerçek bir yansıması olduğunu belirterek, Suriye'nin sözlerden çok eylemleri dikkate aldığını ve müşterek Arap eylemlerinin mekanizmalarının, yöntem ve çıktıklarının Şam için büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Sputnik'in haberine göre Esad, Cezayir'in "tüm alanlarda Suriye'nin haklarını savunan duruşunu" takdir ettiklerini söyleyerek, "Suriye halkı, Cezayir'in duruşunu asla unutmayacak. Çünkü içinden geçtiğimiz savaşta bizim yanımızda yer aldı. Her zaman Cezayir'i her zaman ilkelerine bağlı, Arapçılığa bağlı bir kardeş ülke olarak göreceğiz" dedi.

Esad, Suriye ve Cezayir halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerini genişletmek için Cezayirlilerle işbirliğinde yeni perdeler açma konusunda Şam'ın istekli olduğunu vurguladı.

'SURİYE, ARAP DÜNYASI'NIN AYRILMA VE ÖNEMLİ BİR PARÇASI'

Ramtane Lamamra ise, Suriye'nin Arap Birliği'nin kurucu üyesi olmasına işaret ederek, Arap dünyasının "ayrılmaz ve önemli bir parçası" olduğunun altını çizdi.

Lamamra, Cezayir'in Suriye'yi desteklemeye devam edeceğini ve Arap dünyası ve uluslararası arenada koordinasyonunu sürdüreceğini belirterek, Suriye ile ikili ilişkiler geliştirme konusundaki istekliliğini de dile getirerek yakın gelecekte Suriye-Cezayir ortak komisyonlarının düzenli bir şekilde bir araya gelmesini umduğunu kaydetti.

Hem ikili hem de Arap Ligi düzeyinde ortak Arap eyleminin teşvikleri konusunda görüş alışverişinde bulunan taraflar, Arapların karşılaştığı zorluklara yönelik atılabilecek adımları ele aldı.