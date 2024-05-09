Eşini hastanede boğarak öldürdü: Tüyler ürpertici cinayette çarpıcı itiraflar!

Yayınlanma: 09.05.2024 - 16:01

Güncelleme: 09.05.2024 - 16:02

ABD'nin Kansas City bölgesinde bir adam, eşine bakamadığını ve sağlık masraflarını karşılayamadığı için hastanede yatan eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Centerpoint Tıp Merkezi'nde bir odada hareketsiz yattığı görülen kadına, hemşireler tarafından müdahale edildi.

Hemşireler, kadının nabzını geri getirmeyi başarsalar da, ancak beyin ölümünün gerçekleştiğini tespit ettiler.

Kadının ölümünden sonra Wiggs'in hastaneden ayrıldığı kaydedildi. Ancak, raporlara göre, kadının oğlunun Wiggs'i hastaneye geri getirdiği ve kadına bakarken cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

Hastane personelleri, Wiggs'in cinayete yönelik “Ben yaptım, onu öldürdüm, boğdum” dediğini duydukları kaydedildi.

Mahkeme kayıtlarına göre, bir tanığın kadının boynunda şüpheli görünen yara izlerine rastladığı ve kadının boğazının ortasında da taze bir yara olduğunu söylediği belirtildi.

İkinci derece cinayet suçlamasıyla yargılanan Ronnie Wiggs adındaki adam, 250 bin dolarlık kefaletinin gözden geçirilmesi için duruşmaya çıktı.

Wiggs, tutuklanmasının ardından, "eşinin çığlık atmasını engellemek için ağzını ve burnunu kapattığını itiraf edip, depresyonda olduğunu, bakım ve faturalarla başa çıkamadığını" söyledi.

Wiggs, "eşini bir rehabilitasyon merkezindeyken de öldürmeye teşebbüs ettiğini, ancak eşinin uyandığını ve bunu bir daha yapmamasını söylediğini" itiraf etti.

Wiggs ayrıca, "eşini hastanedeyken bir kez daha öldürmeye çalıştığını, ancak birkaç monitöre bağlı olduğu için buna fırsat bulamadığını" ifade etti.