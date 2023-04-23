Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeni kitabını duyurdu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin mektuplarını, fotoğraflarını ve yorumlarını içeren "Trump'a Mektuplar" adlı yeni kitabının çıkacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2023 - 14:26
Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeni kitabını duyurdu
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin mektuplarını, fotoğraflarını ve yorumlarını içeren yeni kitabının çıkacağını duyurdu.

Donald Trump, yeni kitabının adının "Trump'a Mektuplar" olduğunu ifade etti.

Trump, "Yeni kitabım önümüzdeki hafta çıkıyor! Mektuplar, fotoğraflar ve tüm bunlarla ilgili yorumlarımdan oluşan inanılmaz bir koleksiyon" ifadelerini kullandı.

"Trump'a Mektuplar" adlı kitabın 25 Nisan'dan itibaren kopya başına 99 dolara satılması planlanırken, Trump'ın imzasıyla da 399 dolara satın alınabileceği bildirildi.


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