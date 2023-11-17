ABD'de pil üretimi için 3,5 milyar dolarlık yeni fon açıklandı

Yayınlanma: 17.11.2023 - 17:08

Güncelleme: 17.11.2023 - 17:08

Biden yönetimi ABD akü üretim endüstrisini desteklemek için 3,5 milyar dolarlık paket açıkladı. Bu paket geçen yıl ilk başvuru sahiplerine fon veren 6 milyar dolarlık büyük bir programın ikinci bölümünü oluşturuyor.

Yeni paket kapsamında, ilk konsept belgelerinin ilk turunun 9 Ocak 2024 tarihine kadar Enerji Bakanlığı'na (DOE) teslim edilmesi gerekiyor. İlk turda değerlendirilmek üzere tam başvuruların ise 19 Mart 2024 tarihine kadar sunulması gerekiyor. DOE bu girişim için en az 50 milyon dolar ve en fazla 300 milyon dolar olmak üzere dört finansman turu düzenleyecek. Ağustos 2024'te DOE'nin ilk turda finanse edilecek başvuruları açıklaması bekleniyor.

Bu paket özellikle pil üretimi ve geri dönüşümünün yanı sıra piller için hammaddelerin çıkarılması ve geliştirilmesine odaklanmaktadır. DOE'nin web sitesinde 141 sayfalık bir belgede ayrıntılı olarak açıklanan tüm özel gereklilikler duyuruldu.

PİLOT VE TİCARİ ÖLÇEKLİ PROJELER

Bu fonun özellikle teşvik etmeye çalıştığı pil tedarik zincirinin bazı alanları arasında hem sert kaya hem de tuzlu su madenciliği operasyonlarında lityum çıkarma, pil öncülleri için silan gazı üretimi ve nadir toprak metalleri yer alıyor. Batarya üretimi tarafında, yeni nesil katı hal bataryaları ve bunların çeşitli bileşenleri de dahil olmak üzere çeşitli hücreler ve kimyasallar finansman için uygun. Ayrıca hem pilot hem de ticari ölçekli projelerin fon için uygun olduğu aktarıldı.