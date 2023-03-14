Eski ABD Başkanı Trump, Joe Biden'ın ülkeyi savaşa sürüklediğini söyledi

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 10:41

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 10:45

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Joe Biden'ı izlediği dış politikayla Rusya-Çin ittifakının oluşmasına "öncülük etmekle" suçladı.

Trump, "Biden yönetimi Rusya'yı doğrudan Çin'in eline itti. Bu kabul edilemez bir durum. Bir çocuk tarih öğrendiğinde, Rusya ve Çin'in bir arada olmasını ve bir ittifak oluşturmasını asla istemeyeceğinizi öğrenecektir" dedi.

Trump, Rusya ve Çin ilişkilerine değinerek, "Şimdi büyük ve güzel bir ittifakları var. Çin için bu bir çocuğun elinden şekerini almak gibiydi. Çok kolay oldu" ifadelerini kullandı.

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI'NI ÖNLEYECEĞİM"

ABD'nin, Üçüncü Dünya Savaşı'ndan kurtulması için kendisinin başkan seçilmesi gerektiğini belirten Trump, "Karşınızda söz verebilecek tek aday olarak duruyorum. Üçüncü Dünya Savaşı'nı önleyeceğim, çünkü bu savaşın olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Trump, "Bu yönetimle üçüncü bir dünya savaşına gireceğiz, çünkü nasıl düzgün konuşacaklarını, doğru sinyalleri nasıl göndereceklerini bilmiyorlar. Yumuşak olmaları gerekirken sert, sert olmaları gerekirken yumuşak davranıyorlar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Açıkçası, Çin ve diğerleriyle Üçüncü Dünya Savaşı'na bu şekilde gireceğiz" dedi.