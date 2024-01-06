Eski ABD başkanlarının saç telleri gönderiliyor

Yayınlanma: 06.01.2024 - 09:43

Güncelleme: 06.01.2024 - 09:43

Pensilvanya merkezli Astrobotic Technology şirketinin ürettiği “Peregrine” adlı uzay aracı, pazartesi günü United Launch Alliance’ın “Vulcan” adlı yeni roketiyle Ay’a inmeyi planlıyor.

Milliyet'in aktardığına göre, başarılı olursa Ay’a iniş yapan ilk özel şirket olacak olan Astrobotic Technology’nin aracının NASA’nın yüklerini ve bazı araştırma paketlerini taşıdığı belirtildi.

Ayrıca, söz konusu uzay aracının “Star Trek” (Uzay Yolu) film serisinin yaratıcısı Gene Roddenberry ve bilim kurgu yazarı Arthur C. Clarke’ın da bulunduğu 70 kişinin küllerini, ABD’nin eski başkanları George Washington, Dwight D. Eisenhower ve John F. Kennedy’nin de saç tellerini taşıyacağı belirtildi.

Teksas merkezli Intuitive Machines şirketiyse şubat ortasında SpaceX’in roketiyle Ay’a inmesi için “Nova-C” adlı uzay aracını fırlatmayı planlıyor.