Eski Almanya Başbakanı, kalıcı barışın adresi olarak Rusya'yı gösterdi

07 Ekim 2022 Cuma, 12:10

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suddeutsche Zeitung gazetesinin 77. kuruluş yıldönümü etkinliğinde, Rusya'ya dair açıklamalarda bulundu. Merkel, Avrupa'da kalıcı bir barış ortamının gerekliliği için Rusya'nın da katılması gerektiğini söyledi.

Tass'ın haberine göre, Almanya'nın başkenti Münih'te konuşan Merkel, "Avrupa'da kalıcı barış ortamını sağlayana kadar Soğuk Savaş bitmemiştir" dedi.

Esk başbakan, Ukrayna'daki savaşın bir "dönüm noktası" olduğunu belirtirken Rusya lideri Putin'in açıklamalarının ciddiye alınması konusunda uyardı.

Merkel, "Hepimizin en başından itibaren 'blöf' olarak düşündüğü bu sözleri çok ciddiye almamızı şiddetle tavsiye ediyorum" ifadesinde bulundu.