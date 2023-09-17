Eski asker transseksüel politikacı seçildi

Yayınlanma: 17.09.2023 - 13:31

Güncelleme: 17.09.2023 - 13:31

ABD'nin Nashville kentindeki belediye meclisi üyeliği seçimlerinde yarışan 57 yaşındaki Olivia Hill, oyların yüzde 12.9'unu alarak Tenesse eyaletinin ilk transeksüel politikacısı oldu.

ABD donanmasında mühendis olarak 10 yıl görev yapmış eski bir asker olan Hill, "Benim uzmanlığım bir şeyleri tamir etmek ve odak noktam Nashville'in modası geçmiş altyapısını onarmaktır" ifadesinde bulundu.

LGBT hakları savunucusu Hill, "İktidar partisinin utanç içinde olmam gerektiğini düşündüğü bir eyalette, kentimizin gerçek çeşitlilikle temsil edilmesini sağlamak istiyorum" sözlerini ifadesine ekledi.