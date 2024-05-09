Eski Başbakana hapis cezası: 'Adaletin işleyişini saptırdı...'

Eski Fiji Başbakanı Frank Bainimarama, “adaletin işleyişini saptırmak” suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 09.05.2024 - 10:21
Eski Başbakana hapis cezası: 'Adaletin işleyişini saptırdı...'
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Güney Pasifik'te yer alan Fiji'nin uzun süre görevde kalan eski Başbakanı Frank Bainimarama, “adaletin işleyişini saptırmak” suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bainimarama, ülkenin kamu soruşturması müdürü tarafından temyize götürülmeden önce, geçen ay yapılan yargılama sırasında hapse girmekten kurtulmuştu. Fiji Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz, Fiji Yüksek Mahkemesi tarafından onaylandı.

Mahkeme belgelerine göre Bainimarama bu ay yüksek mahkeme tarafından, başbakanlık döneminde dönemin polis müdürü Sitiveni Qiliho'ya bölgedeki Güney Pasifik Üniversitesi'ndeki yolsuzluk iddialarını soruşturmamasını söyleyerek “adaleti saptırmaya teşebbüs etmekten” suçlu bulundu.

Fiji Başsavcılığı, Qiliho'nun aynı duruşmada görevi kötüye kullanmaktan iki yıl hapse mahkum edildiği belirtildi.

Duruşmanın ardından FijiFirst partisinin destekçileri Suva'daki yüksek mahkemenin önünde toplanarak bir Fiji marşı söylediler.

Eski bir başsavcı ve partinin eski genel sekreteri olan Aiyaz Sayed-Khaiyum, karar ne olursa olsun Bainimarama'nın FijiFirst partisinin lideri olarak kalacağını belirterek, “Bainimarama, FijiFirst partisinin lideri olmaya devam edecek. 2026'ya geldiğimizde bununla başa çıkacağız” dedi. 

Unity Fiji partisi lideri Savenaca Narube, mahkeme kararının herhangi bir siyasi kaosa yol açmayacağına inandığını söyleyerek, “Herkesin yasalara uyacağına inanıyoruz ve aynı fikirde olmayanlar için takip edilecek bir mahkeme süreci var. Demokrasinin özü de budur. Dava ve ceza, hesap verebilirlik çerçevesinin işlediğini, yasaları çiğneyen kişilerin kim olduklarının önemi olmaksızın hesap verdiklerini gösteriyor” diye konuştu.

Eski bir Genelkurmay Başkanı olan Bainimarama 2006 yılında bir darbeyle iktidara gelmiş ve daha sonra 2014 ve 2018'de demokratik seçimleri kazanmıştı.

Bainimarama, Aralık 2022'de mevcut Başbakan Sitiveni Rabuka liderliğindeki bir parti koalisyonuna karşı seçimi kıl payı kaybedene kadar 16 yıl boyunca Pasifik ada ülkesini yönetti.


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