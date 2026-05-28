Eski CIA yetkilisinin evinden 40 milyon dolarlık altın külçe çıktı

28.05.2026 17:00:00
Dış Haberler Servisi
ABD’de eski bir üst düzey hükümet yetkilisi, Virginia’daki evinde milyonlarca dolarlık altın külçe bulunmasının ardından gözaltına alındı. FBI’ın operasyonunda yüzlerce altın külçe, milyonlarca dolar nakit para ve onlarca lüks saat ele geçirildi.
ABD’de eski bir hükümet yetkilisi, evinde 40 milyon dolardan fazla değere sahip altın külçe bulunmasının ardından tutuklandı.

Mahkeme belgelerine göre FBI ekipleri, Virginia eyaletindeki evde yaklaşık 303 adet altın külçe ele geçirdi.

Her bir külçenin yaklaşık 1 kilogram ağırlığında olduğu belirtilirken, mevcut altın fiyatlarına göre toplam değerin 40 milyon doları aştığı ifade edildi.

'İŞ HARCAMASI' OLARAK TALEP ETMİŞ

Mahkeme belgelerine göre David Rush isimli yetkili, son bir yıl içinde ABD hükümetine çeşitli başvurular yaparak 'işle ilgili harcamalar' gerekçesiyle büyük miktarda yabancı para ve milyonlarca dolarlık altın külçe talep etti.

Söz konusu taleplerin kabul edildiği, ancak daha sonra CIA incelemelerinde altınlar ve yabancı para rezervlerinin yerinin tespit edilemediği belirtildi.

Yetkililer ayrıca Rush’ın bu varlıkların nasıl kullanıldığına ilişkin kurumuna herhangi bir kayıt sunmadığını ifade etti.

FBI EVİNDE ARAMA YAPTI

FBI, 18 Mayıs’ta Rush’ın Virginia’daki evine baskın düzenledi.

Operasyonda:

  • yaklaşık 303 altın külçe,
  • yaklaşık 2 milyon dolar nakit para,
  • çoğu Rolex marka 35 lüks saat

ele geçirildi.

Mahkeme belgelerinde Rush’ın altınları ve nakit parayı neden evinde tuttuğuna ilişkin ayrıntı yer almadı.

“ÜST DÜZEY GİZLİ ERİŞİMİ VARDI”

Mahkeme kayıtlarına göre Rush, çok gizli güvenlik yetkisine ve hassas devlet bilgilerine erişim hakkına sahipti.

New York Times’ın haberine göre Rush, kısa süre öncesine kadar CIA’de üst düzey görevde bulunuyordu.

Belgelerde ayrıca Rush’ın eğitim geçmişi ve askerlik hizmeti konusunda yanlış beyanda bulunduğu da öne sürüldü.

Yetkililer, Rush’ın sahte bilgilerle devlet görevine girdiğini ve hileli şekilde askeri izin kullanarak binlerce dolar maaş aldığını iddia ediyor.

FBI: CIA BİLGİ VERDİ

FBI yaptığı açıklamada Rush’ın 19 Mayıs’ta CIA’den gelen ihbar sonrası gözaltına alındığını doğruladı.

Açıklamada, “CIA iç soruşturması sırasında olası yasa ihlalleri tespit edildi ve CIA Direktörü John Ratcliffe konuyu adli soruşturma için FBI’a iletti” denildi.

Rush’ın avukatı ise konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti. Eski yetkilinin bu hafta hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Evlerdeki gizli servet: 'Eski telefonlar, madenlerden 800 kat fazla altın içerebilir!' Birleşmiş Milletler verilerine göre eski cep telefonları, sanılandan çok daha büyük bir servet barındırıyor. Uzmanlara göre bir ton eski telefondan elde edilebilecek altın miktarı, geleneksel madenlerden çıkarılan bir ton cevhere kıyasla 800 kata kadar daha yüksek olabiliyor.
Washington vurdu, Tahran karşılık verdi: Ateşkesten bu yana en tehlikeli gerilim! ABD ordusunun İran’a ait dört İHA’yı düşürmesi ve Bandar Abbas’taki bir hedefi vurmasının ardından Tahran da bir Amerikan üssünü hedef aldığını açıkladı. Taraflar arasındaki karşılıklı hamleler, 8 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkesten bu yana yaşanan en ciddi askeri gerilim olarak değerlendiriliyor.
İran'dan yeni savaş konsepti: ABD'ye 'kirpi stratejisi' ile karşı koyacaklar! Amerikan basınına göre Pentagon, Başkan Donald Trump’ın geniş çaplı operasyonlara yeniden onay vermesi ihtimaline karşı İran’daki yeni askeri hedefleri belirledi. Ancak yetkililer, İran’ın son aylarda savunma stratejisini büyük ölçüde değiştirdiğini ve yeni saldırıların ilk operasyonlara kıyasla çok daha karmaşık olacağını kabul ediyor.