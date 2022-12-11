Eski Çin Devlet Başkanı Zemin'in külleri denize döküldü
Geçtiğimiz günlerde vefat eden eski Çin Devlet Başkanı Jiang Zemin'in külleri Yangtze Nehri'nin ağzında denize serpildi.
Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, eski Çin Devlet Başkanı Jiang Zemin'in külleri, bugün bir savaş gemisinden Çin'in doğusundaki Yangtze Nehri ağzında denize serpildi.
Haberde, "Yoldaş Jiang Zemin ve yakınlarının istekleri doğrultusunda, derin saygı duyulan Yoldaş Jiang Zemin'in külleri Yangtze Nehri'nin ağzında denize serpildi" ifadeleri yer aldı.
Jiang Zemin'in küllerinin çiçek yapraklarıyla birlikte bir savaş gemisinin güvertesinden saçıldığı kaydedildi.
#JiangZemin #????? #China— ????(Mutual FO) (@zhehua9) December 11, 2022
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Gemideki törene ÇKP Merkez Komitesi Sekreterliği Birinci Sekreteri, ÇKP Merkez Komitesi Politbüro Daimi Komitesi üyesi Cai Qi ve Jiang Zemin'in eşi Wang Yeping de katıldı.
30 KASIM'DA ÖLMÜŞTÜ
Jiang Zemin 30 Kasım günü 96 yaşında Şanghay'da vefat etti.
Jiang'ın uzun süreden beri lösemi ve çoklu organ yetmezliği ile mücadele ettiği belirtildi.
Cenaze için 5 Aralık'ta Çin Halk Kurtuluş Ordusu Genel Hastanesi'nde düzenlenen veda törenine Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de aralarında bulunduğu Çin'in üst düzey parti liderleri ve eski Çin Devlet Başkanı Hu Jintao katıldı.
Aynı gün Jiang Zemin'in cenazesi Babaoshan Devrimci Anıt Mezarlığı'nda yakıldı.
Jiang, 1989'dan 2002'ye kadar Çin Komünist Partisi'nin genel sekreteriydi.
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