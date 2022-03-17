Eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez'in ABD'ye iadesi onaylandı
Honduras Yüksek Mahkemesi, eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in, ABD'ye iadesi yönünde karar verdi.
ABD'nin tutuklanmasını talep ettiği Hernandez'in, 16 Şubat'ta gözaltına alınmasının ardından bu ülkeye uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamasıyla ABD'ye iadesi onaylandı.
Yargıtay Sözcüsü Melvin Duarte, açıklamasında, "Delillerin sunulması ve açığa çıkartılması" için 11 saatlik duruşmadan sonra kararın alındığını bildirdi.
ABD'nin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamasıyla iadesini istediği Hernandez, Yüksek Mahkeme'nin kararı üzerine başkent Tegucigalpa'daki evinde polislere teslim olmuştu.
Elleri ve ayakları kelepçeli olarak yoğun güvenlik kontrolleri altında evden çıkartılan Hernandez, ifadesi alınmak üzere polis birimine götürülmüştü.
ABD, HERNANDEZ'İN TUTUKLANARAK TESLİM EDİLMESİNİ İSTEMİŞTİ
Honduras Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD Büyükelçiliğinin bir siyasinin tutuklanmasını talep ettiğini, talebin Honduras Yüksek Mahkemesine gönderildiğini bildirmişti.
Yüksek Mahkeme, Hernandez'in teslimi talebini ele alacak bir yargıç atamak için toplanmıştı.
Yeni seçilen Ulusal Kongre'nin Başkan Yardımcısı Rasel Tome ise Hernandez’in evinin yakınlarındaki polis barikatından yaptığı açıklamada, Hernandez'in teslim olması gerektiğini, aksi takdirde bugün tutuklanacağını kaydetmişti.
KARDEŞİ ÖMÜR BOYU HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ
ABD Federal Savcılığı, Hernandez'i bir uyuşturucu kaçakçısı ile ABD'ye uyuşturucu sokma konusunda toplantı yapmak ve kaçakçılıkta aktif rol oynamakla suçlamıştı.
Yeni seçilen Devlet Başkanı Xiomara Castro'nun yemin ettiği 27 Ocak'ta görevi biten Hernandez, aynı gün Honduras'ın Orta Amerika Parlamentosu temsilcisi olarak göreve başlamıştı.
Hernandez'in kardeşi Juan Antonio Tony Hernandez, ABD'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığından yargılandığı davada, Mart 2021'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.
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