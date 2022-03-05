Eski Kiev Büyükelçisi A. Bülent Meriç açıkladı: ‘Batı barış istemiyor’
Eski Kiev Büyükelçisi A. Bülent Meriç, Batı’nın Ukrayna'da çatışma sürecini uzatmak istediğini söyledi. Meriç, Batı'nın Suriye’deki gibi bir Hibrit savaş istediğini, insani koridor açılması kararının da bu amaca uygun olduğunu belirtti.
Eski Kiev Büyükelçisi Ahmet Bülent Meriç, Batı’nın çatışma sürecini uzatarak Suriye’deki gibi bir hibrit savaş istediğini, insani koridor açılması kararının da bu amaca uygun olduğunu söyledi. Rusya’nın ise sanayi bölgelerini ele geçirerek yeni Ukrayna’yı fakir bir tarım ülkesine dönüştürmeyi hedeflediğini belirtti.
2009-2011 yılları arasında Kiev Büyükelçiliği yapan Meriç, Ukrayna’daki son durumu Cumhuriyet’e değerlendirdi. Meriç, “Rusya, bir yanda güney kuşağından hareket ederek Ukrayna’nın Karadeniz ile bağlantısını kesmeyi, diğer yanda Harkiv ve Dinipro gibi, Dinyeper’in doğusundaki sanayi bölgelerini ele geçirerek yeni Ukrayna’yı fakir bir tarım ülkesine dönüştürmeyi hedefliyor. Asıl amacı ise başkent Kiev’i düşürerek Moskova ile işbirliği yapacak kukla bir rejimi işbaşına getirmek. Ancak Rusya, stratejik hedeflerini elde etmekte gecikti. Artık zaman Rusya için tersine işliyor” dedi.
HEDEF HİBRİT SAVAŞ
“Sıcak savaştan kaçınan Batı’nın ilk hedefinin ise Rus ekonomisini çökertmek” olduğunu ifade eden Meriç, “böylece Batı’nın, Rusya için savaşı yürütülemez hale getirmek istediğini” işaret etti. “Eğer Rusya, Kiev’i ele geçirirse Batı’nın bölgeye silah ve mühimmat desteğinde bulunmayı sürdüreceğini” dile getiren Meriç, “hedefin Suriye’deki gibi hibrit savaş alanına dönecek Ukrayna’da Rusya’yı bu savaşın tarafı yaparak yıpratmak” olduğunu iddia etti.
SURİYE’DEKİNİN AYNISI
Müzakerelerde Ukrayna’daki büyük şehirlere insani koridorlar açılması kararının altını çizen eski büyükelçi, “sadece insani açıdan değerlendirilemeyecek bu gelişmenin, Batı’nın savaşı uzatma stratejisine uygun olduğunu” söyledi. ‘Suriye’deki insani yaklaşımın da siyasi amaçlarla kullanıldığı ve savaşın uzamasına neden olduğunu” anımsatan Meriç, “Kiev bir yandan şehir savaşına hazırlanıyor ve kuvvetlerini yabancı savaşçılarla takviye ediyor. Diğer yandan da Rus ordusu birimlerine ve savaş karşıtı Rus kamuoyuna verdiği mesajlarla Moskova’nın savaş iradesini kırmaya çalışıyor” dedi.
Bu savaşı sürdürebildiği ölçüde Batı’nın, Ukrayna’nın yanında olacağını vurgulayan Meriç, “Kiev, Rus ilerleyişini yavaşlatabilmek, zaman kazanmak ve bu süre içerisinde Batı’nın lojistik desteğinden yararlanmak için müzakereden taraf oluyor. Ancak pozisyonları arasında büyük fark bulunan iki tarafın uzlaşması zor gözüküyor” ifadelerini kullandı.
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