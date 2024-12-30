Eski Rus milli futbolcu Bugayev, Ukrayna'da hayatını kaybetti

Eski Rus milli futbolcu Aleksey Bugayev'in, Rusya-Ukrayna savaşında cephe hattında hayatını kaybettiği bildirildi.

Eski Rus milli futbolcu Bugayev, Ukrayna'da hayatını kaybetti
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 30.12.2024 - 12:00

Rus medyasının babası ve menajerinden aktardığına göre, Euro 2004'te oynayan Rusya milli futbol takımının eski oyuncusu Aleksey Bugayev, Rusya-Ukrayna savaşında cephede hayatını kaybetti.

Sport24 haber kuruluşuna açıklamalarda bulunan Bugayev'in babası Ivan Bugayev, “Ne yazık ki Aleksey'in ölümüyle ilgili haberler doğru. Olay bugün gerçekleşti” dedi. 

RIA haber ajansı ise Bugayev'in menajeri Anton Smirnov'un, yoğun çatışmalar nedeniyle Bugayev'in cenazesinin defnedilmek üzere alınamadığını söylediğini aktardı.

Henüz 43 yaşında ölen Bugayev, 2004 Avrupa şampiyonasında Rusya milli takımında iki maç oynamış ve Moskova takımları Torpedo ve Lokomotiv'in yanı sıra diğer eyalet takımlarında da forma giymişti. 

Bugayev, kariyerini 2010 yılında 29 yaşındayken sonlandırmıştı.

Bugayev, Eylül ayında Rusya'nın güneyindeki bir mahkeme tarafından “uyuşturucu kaçakçılığı” suçlamasıyla dokuz buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra Ukrayna'da savaşmak için orduya kaydolma niyetini açıkladığı kaydedildi.


Etiketler: #Ukrayna #Rusya-Ukrayna Savaşı

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