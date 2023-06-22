Eski Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye'ye ilişkin açıklamalar

Yunanistan'daki son genel seçimlerde, hiçbir siyasi partinin anayasal çoğunluğu sağlayamaması üzerine başbakanlık koltuğunu geçici olarak Ioannis Sarmas'a devreden Yunan siyasetçi Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2023 - 15:17
Eski Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye'ye ilişkin açıklamalar
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Yunanistan'ın iktidardaki merkez sağ Yeni Demokrasi partisinin lideri Kiryakos Miçotakis, çarşamba günü yaptığı açıklamada; Türkiye, Avrupa'ya yaklaşmak ve Batı'ya açılmak istiyorsa, Türk-Yunan diyaloğunun yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

"TARTIŞMA KONUSU DEĞİL"

11-12 Temmuz tarihlerinde Vilnius'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı NATO Zirvesi öncesinde konuşan Miçotakis, "Tartışacak fazla bir şeyimiz yok; egemenlik ve askersizleştirmeye ilişkin başlıklar tartışma konusu değil" dedi.

Miçotakis, Ege'deki enerji kaynaklarının Türkiye ile ortak kullanımı fikrine ise şiddetle karşı çıktı. 

BATI TRAKYA 

Öte yandan, Türkiye'nin, Batı Trakya'daki Türk azınlık konusundaki hamlelerini gözden geçirmesi ve müdahalelerden kaçınması gerektiğini ifade eden Miçotakis, bir araya gelmeleri halinde bu konuyu Erdoğan ile tartışacağını belirtti.


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