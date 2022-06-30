Etiyopya'dan Sudan'a çağrı: Barışçıl çözümden yanayız
Etiyopya, Sudan ile yaşanan sınır sorununu barışçıl yöntemlerle çözmekten yana olduklarını duyurdu.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, basına yaptığı açıklamada, komşu ülke Sudan ile yaşanan sınır sorununa değindi.
Abiy Ahmed, Sudan ile yaşanan sınır sorununu barışçıl yöntemlerle çözmekten yana olduklarını belirtti.
Ahmed, Sudan halkına karşı düşmanlık beslemediklerine dikkat çekerek, "Sudan ile barışçıl çözümden yanayız" dedi.
Başbakan Ahmed, iki ülkenin savaşa girmesini isteyen kesimlerin olduğuna işaret ederek, sorunları kardeşçe ve karşılıklı güvene dayalı olarak çözmek istediklerini söyledi.
Ahmed ayrıca, "Sudan ve Etiyopya halkı iki kardeştir. Hiç kuşkusuz iki ülke arasında bazı problemler var. Sorunları çözmek için iş birliğine yoğunlaşmalıyız" ifadesini kullandı.
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