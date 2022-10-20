Eurovision 2023 ne zaman? Eurovision'a hangi ülkeler katılacak?

2023 Eurovision Şarkı Yarışması, 67. Eurovision olacak. Türkiye'nin 2013 yılında çekildiği Eurovision şarkı yarışması Rusya- Ukrayna savaşının gölgesinde gerçekleşecek. Eurovision 2023 ne zaman? Eurovision'a hangi ülkeler katılacak?

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2022 Perşembe, 18:45
Eurovision 2023 ne zaman? Eurovision'a hangi ülkeler katılacak?
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Eurovision’ı düzenleyen Avrupa Yayıncılık Birliği’nin (EBU) kesin katılımcı listesini bu hafta açıklaması bekleniyor. Ancak henüz liste açıklanmadanbazı ülkeler yarışmadan çekildiğini açıkladı.

EUROVİSİON'A HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

22 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna üzerine istila harekâtı başlatması nedeniyle Avrupa Yayın Birliği tarafından Rusya, yarışmalardan süresiz men edildi.  n Rusya’nın yarışmadan men edilmesinin ardından Rusya’nın bütçeye katkı yapamayacak olması nedeniyle Eurovision yönetimi bazı ülkelerden daha fazla para talep etti. Karadağ, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya önümüzdeki Eurovision'a artan katılım ücreti nedeniyle katılamayacaklarını açıkladı.

Arnavutluk 

Avustralya

Avusturya

Azerbaycan

Belçika

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Ermenistan

Estonya 

Finlandiya

Gürcistan

Hırvatistan

Hollanda

İrland

İsrail

İsveç 

İsviçre

İzlanda 

Güney Kıbrıs

Letonya

Litvanya

Malta 

Moldova

Norveç 

Polonya 

Portekiz

Romany

San Marino 

Sırbistan

Slovenya

Yunanistan

Almanya

Birleşik Krallık

Fransa

İspanya 

İtalya 

Ukrayna 

EUROVİSİON 2023 NE ZAMAN?

Eurovision 23 Mayıs 2023 tarihnde gerçekleşecek.

EUROVİSİON 2023 NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

Eurovision 2022'yi Ukrayna'nın kazanmasının ardından Rusya ile savaş nedeniyle yarışmanın Ukrayna'da yapılamayacağı açıklanmıştı. 2023 yılındaki Eurovision Şarkı Yarışması İngiltere'de yapılacak. Eurovision Şarkı Yarışması 2023'ün Liverpool'da düzenlenecek.





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