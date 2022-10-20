Eurovision 2023 ne zaman? Eurovision'a hangi ülkeler katılacak?
2023 Eurovision Şarkı Yarışması, 67. Eurovision olacak. Türkiye'nin 2013 yılında çekildiği Eurovision şarkı yarışması Rusya- Ukrayna savaşının gölgesinde gerçekleşecek. Eurovision 2023 ne zaman? Eurovision'a hangi ülkeler katılacak?
Eurovision’ı düzenleyen Avrupa Yayıncılık Birliği’nin (EBU) kesin katılımcı listesini bu hafta açıklaması bekleniyor. Ancak henüz liste açıklanmadanbazı ülkeler yarışmadan çekildiğini açıkladı.
EUROVİSİON'A HANGİ ÜLKELER KATILACAK?
22 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna üzerine istila harekâtı başlatması nedeniyle Avrupa Yayın Birliği tarafından Rusya, yarışmalardan süresiz men edildi. n Rusya’nın yarışmadan men edilmesinin ardından Rusya’nın bütçeye katkı yapamayacak olması nedeniyle Eurovision yönetimi bazı ülkelerden daha fazla para talep etti. Karadağ, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya önümüzdeki Eurovision'a artan katılım ücreti nedeniyle katılamayacaklarını açıkladı.
Arnavutluk
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
Belçika
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Ermenistan
Estonya
Finlandiya
Gürcistan
Hırvatistan
Hollanda
İrland
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Güney Kıbrıs
Letonya
Litvanya
Malta
Moldova
Norveç
Polonya
Portekiz
Romany
San Marino
Sırbistan
Slovenya
Yunanistan
Almanya
Birleşik Krallık
Fransa
İspanya
İtalya
Ukrayna
EUROVİSİON 2023 NE ZAMAN?
Eurovision 23 Mayıs 2023 tarihnde gerçekleşecek.
EUROVİSİON 2023 NEREDE GERÇEKLEŞECEK?
Eurovision 2022'yi Ukrayna'nın kazanmasının ardından Rusya ile savaş nedeniyle yarışmanın Ukrayna'da yapılamayacağı açıklanmıştı. 2023 yılındaki Eurovision Şarkı Yarışması İngiltere'de yapılacak. Eurovision Şarkı Yarışması 2023'ün Liverpool'da düzenlenecek.
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