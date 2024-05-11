Eurovision Şarkı Yarışması'nı karıştıran iddia: Sanatçı, polis tarafından sorgulandı

Yayınlanma: 11.05.2024 - 11:30

Güncelleme: 11.05.2024 - 11:30

Eurovision Şarkı Yarışması'nın Hollandalı yarışmacısı Joost Klein, dün akşam gerçekleştirilen final için önemli bir prova niteliği taşıyan jüri gösterisinde yer almadı.

Hollanda bayrağı da salonun sanatçıların kaldığı bölümünden kaldırıldı.

Hollanda kamu yayıncısı AVROTROS'un haberine göre, Hollandalı yarışmacı diskalifiye de edilmedi.

Avrupa Yayın Birliği (EBU), Klein'ın karıştığı bir olayı soruşturduğunu açıkladı. EBU, soruşturmanın ne olduğunu ve Klein'ın finalde yarışmasına izin verilip verilmeyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

EBU, "Şu anda Hollandalı sanatçının karıştığı bize bildirilen bir olayı araştırıyoruz. Kendisi bir sonraki duyuruya kadar prova yapmayacaktır" açıklamasında bulundu.



İsveçli yayın kuruluşu SVT, olayın bir fotoğrafçıyla fiziksel bir çatışmayla ilgili olabileceğini öne sürdü. Bir başka söylenti de Klein'ın şarkı yarışması prodüksiyonundan biriyle çatışmış olabileceği yönünde.

Joost Klein'in otelinde soruşturmanın sonucunu beklediği kaydedildi.

POLİS TARAFINDAN SORGULANDI

Öte yandan, Klein'in bir şikayet üzerine dün İsveç polisi tarafından sorgulandığı belirtildi.

Polis, şikayetin, Perşembe gecesi Klein'in bir kadın TV çalışanı ile yaşadığı bir olaydan dolayı yapıldığını kaydetti.

Olayın, şu anda savcılığa intikal etmiş durumda olduğu belirtilirken, davanın sonuçlanmasının da haftalar sürebileceği ifade edildi.

Hollandalı Kamu Yayıncılığı Vakfı Başkanı Frederieke Leeflang'ın, AVROTROS ve EBU ile Klein'ın finale olası katılımı konusunda istişarelerde bulundu.

Eurovision'da Hollanda'yı temsil eden Klein, 'Europapa' şarkısıyla sahneye çıkmıştı.