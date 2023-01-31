Facebook'un mavi renginin sırrı nedir?

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 17:52

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 17:52

Büyük markaların logo ve renk seçimlerinin anlamları daima sorgulanmış, komplo teorilerine konu olmuştur. 2000'lerin başında İnternet sahnesinde yerini alan Facebook da bu anlamda merak uyandıran uygulamaların başında geliyor.

Facebook'un çatı şirketi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in mavi rengi seçmesine neden olan tıbbi bir durumu var. Genç girişimci, bunun nedenini on yılı aşkın bir süre önce açıklamıştı. Ancak mavi rengin sırrını yeni öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

SEBEBİ, SAĞLIK DURUMUNDA GİZLİ

The New Yorker'a göre Facebook'un mavi olmasının nedeni, kurucusu ve CEO'su Zuckerberg'in "kırmızı-yeşil renk körü olması". Zuckerberg dergiye demecinde, "Mavi benim için en zengin renk. Çünkü tamamını görebiliyorum" demişti.

Bu rahatsızlığa sahip kişilerin, yeşili daha çok kırmızı olarak algıladıkları biliniyor. Hafif bir renk körlüğü türü olan bu bozuklukla doğan insanlar sarıyı görmekte ve kırmızı ile yeşilin ise tonlarını ayırt etmekte güçlük çekiyor. Mavinin ise kırmızı-yeşil renk körü olan kişiler tarafından en net görüntülenen renk olduğu biliniyor.