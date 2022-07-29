Faciadan dönüldü: Konser sırasında dev ekran dansçıların üzerine düştü!
Dünyaca ünlü Mirror adlı grubun Hong Kong’daki konseri sırasında sahnenin üzerinde asılı duran dev ekranlardan biri dansçıların üzerine düştü.
Hong Kong’da Mirror adlı grubun Hong Kong Coliseum’daki konserinde tahlisiz bir kaza yaşandı. Grubun üyeleri Anson Lo ve Edan Lui bir düzine dansçıyla sahnede performans sergilediği sırada sahnenin üzerinde asılı duran LED ekranlardan biri sahneye düştü.
İKİ DANSÇI YARALANDI
Kazada 2 dansçı yaralandı. Kaza anına ait görüntülerde LED ekranın bir dansçının tam üzerine düştüğü ve ardından devrilirken başka bir dansçıya çarptığı görülürken, seyircilerin ise çığlık attığı duyuldu.
Sahnedeki dansçılar arkadaşlarının yardımına koşarken, yaralı dansçıların Queen Elizabeth Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.
BİRİNİN DURUMU CİDDİ
Yerel basında yer alan haberlerde, dansçılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu, diğerinin ise stabil olduğu aktarıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, 2 seyircinin kazanın ardından şoka girdiği ifade edildi.
Kaza nedeniyle konser yarıda kesilirken, seyircilerin konser alanından ayrılmaları istendi.
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