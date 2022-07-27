'Pink Martini' İstanbul'da konser verdi

ABD'li müzik grubu Pink Martini Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da hayranları ile buluştu. Konseri izlemeye gelenler uzun kuyruklar oluşturdu.

DHA
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 06:41
'Pink Martini' İstanbul'da konser verdi
Abone Ol google-news

Avrupa turnesi kapsamında bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan ABD'li müzik grubu Pink Martini, farklı dillerden ve tarzlardan oluşan geniş bir repertuvar sundu.

"MERHABA İSTANBUL"

Grubun kurucu üyesi piyanist Thomas M.Lauderdale, vokalist China Forbes ve diğer üyeler müzikseverlere performanslarını sergiledi. İstanbul'da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Lauderdale, Türkçe olarak "Merhaba İstanbul" ve "Teşekkür ederim" gibi sözleriyle alkış aldı.

Konseri izlemeye gelen şarkıcı Erdal Çelik, "Burada olmaktan mutluyum. İnşallah buradan yüksek bir enerji ile çıkacağız" dedi.

Zeynep Nilgün Yılmaz da "Çok heyecanlıyım uzun zamandır bekliyordum. Heyecanla bekliyorum" diye konuştu.


konser Pink Martini İstanbul
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler