Şile Kaymakamlığı'ndan 'Gülşen konseri' açıklaması
Şile Kaymakamlığı, Gülşen'in konserinin yasaklanmasının sözkonusu olmadığını, konseri düzenleyecek işletmenin "Canlı Müzik İzin Belgesi" alması halinde gereken iznin verileceğini açıkladı.
Son dönemde sahne kıyafetleri üzerinden hedef haline getirilen sanatçı Gülşen'in Şile'de vereceği konser, kaymakamlık tarafından iptal edilmişti. Şile Kaymakamlığı, konuyla ilgili haberler üzerine bir açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
"İlçemiz Meşrutiyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletme sahibi tarafından 23 Temmuz 2022 tarihinde canlı müzik konseri düzenlemek için 22 Temmuz 2022 tarihinde Kaymakamlığımıza verilen dilekçeyle izin talebinde bulunulmuştur. Aynı gün yapılan incelemede; konser düzenlemek isteyen işletmenin "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında ana faaliyet konusunun "Büfe İşletmeciliği" olduğu, "Canlı Müzik İzin Belgesi" bulunmadığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibine, eksikliği bulunan hukuki belgelerin tamamlanması halinde gerekli izinlerin verileceği bildirilmiştir. Daha önceden verilmiş iznin iptali ve yasaklama gibi bir durum söz konusu değildir."
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