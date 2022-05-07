Fas ile İspanya anlaştı: Kaçakçılara karşı iş birliği yapılacak
Fas ile İspanya, göçmen kaçakçılığına karşı iş birliği yapacak.
Fas ile İspanya, göçmen kaçakçılığı şebekeleriyle mücadele için iş birliğini güçlendirme kararı aldı.
Fas-İspanyol Göçmenlik Daimi Grubu'ndan yapılan ortak yazılı açıklamada, Fas İçişleri Bakanlığı Göç ve Sınır Kontrolü Direktörü Halid ez-Zervali’nin İspanya Devlet Göçmenlik Sekreteri Jesus Beria Cortejo, Devlet Güvenlik Sekreteri Rafael Perez Ruiz ve Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Angelis Moreno Bo ile Fas’ın başkenti Rabat’ta bir toplantı düzenledikleri belirtildi.
Açıklamada, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili gerçekleştirilen bu toplantının Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıl aradan sonra ilk defa yapıldığı belirtilerek, “Göçmen kaçakçılığı şebekeleriyle mücadele için koordinasyon mekanizmalarının ve bilgi alışverişinin güçlendirilmesi için ortak eylem formüllerinin yenilenmesi kararı alındı” ifadesi kullanıldı.
İLİŞKİLER YENİDEN DÜZELDİ
İki ülke arasında Atlas Okyanusu ile Batı Akdeniz’de düzensiz göç ve göçmen kaçaklığıyla mücadele iş birliğinin süreceğine işaret edilen açıklamada, her iki tarafın da bu alandaki zorluklar karşısında esnek ve uygun cevaplar sağlamaya devam etme arzusunu dile getirdiği kaydedildi.
Rabat ve Madrid arasındaki ilişkiler, İspanya'nın Mart ayında Batı Sahra bölgesindeki sorunu çözmeye yönelik Fas’ın özerklik girişimine verdiği desteği açıklamasının ardından yeniden yoluna girmişti.
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