Fas Kralı, cezaevinde yüzlerce kişiye af kararı çıkardı
Fas Kralı 6’ncı Muhammed, ülkesinin bağımsızlık belgelerinin sunum yıl dönümü dolayısıyla toplam 991 tutuklu ve mahkum için af kararı çıkardı.
Fas Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 6’ncı Muhammed'in af kararından 707 tutuklu ile çeşitli suçlardan hüküm giymiş 284 mahkum yararlandı.
Fas'ta özel günlerde gelenekselleşen Kraliyet affı, bazı mahkumların serbest bırakılması, bazılarının ise cezalarında indirim yapılması şeklinde hayata geçiriliyor.
Fas Ulusal Kurtuluş Hareketi ve o dönemde sürgünde bulunan Kral 5’inci Muhammed’in ortak hareket ederek hazırladığı belgeler "Fas Bağımsızlık Belgeleri" olarak isimlendiriliyor. Söz konusu belgeler 11 Ocak 1944'te Fransız sömürge makamlarına sunulmuştu. Fas’ın bağımsızlığı için ilk resmi adımın atıldığı 11 Ocak ülkede tatil ilan edilmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den günler sonra 'Sinan Ateş' açıklaması
- 100'den fazla kadının görüntüsünü çekmiş!
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Erdoğan'ın tekrar aday olma şartını açıkladı
- Küçük ortaktan seçim açıklaması
- CHP ve İYİ Parti'den AKP'nin randevu talebine ret!
- 'Siyaset askerin işi değildir'
- 'Yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz'
- Bozkurt işareti ve tekbir eşliğinde Çakıcı'ya 'destek'
- 4 adet erik 89 TL, 5 adet kiraz 125 TL