FBI kayıp kızı bulmak için Nintendo Switch kullandı

FBI, Ağustos 2022'de kaybolan 15 yaşındaki bir kızı arama çalışmalarında Nintendo Switch oyun konsolu kullandı. Kayıp kız bu sayede 3 bin 218 kilometre uzakta bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2023 - 14:53
FBI kayıp kızı bulmak için Nintendo Switch kullandı
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Amerikan basınında yer alan haberlere göre, mahkeme raporu kızın zorla cinsel istismar görüntülerinin çekildiğini ve 3 Ağustos 2022'de, 28 yaşındaki erkek arkadaşı Ethan Roberts tarafından, ikameti olan Virginia eyaletinden kaçırıldığını ortaya koydu.

Daha önce de kayıp çocugu bulmak ve ailesine teslim etmek için girişimlerde bulunulmuştu, ancak bu girişimler başarısız olunca ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Nintendo Switch planını devreye soktu.

30 YIL HAPİS

Küçük kız, erkek arkadaşı tarafından kaçırıldığında, yanında Nintendo Switch konsolu mevcuttu. Kız konsolu oyun indirmek ve YouTube izlemek için kullanırken, bir arkadaşı çevrim içi olduğunu gördü. Arkadaşının ailesi polisi uyardı ve Nintendo'nun da yardımıyla kızın kesin konumu bulundu.

Roberts, Nisan ayında, çocuğun cinsel istismar görüntülerinin çekilmesi ve reşit olmayan bir kişiyle suç teşkil eden cinsel faaliyette bulunmak gibi suçlamalarla 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DİJİTAL AYAK İZİ

Davaya müdahil olan emekli Arizona kamu güvenliği· daire müdürü Frank Milstead, konuya ilişkin demecinde, "Bir cep telefonu, bir iPad, bir saat, her ne olursa olsun, bu araçları insanların yerlerini tespit etmede kullanabilirsiniz. Kötü insanların polis tarafından izlendiğini ve gittiğiniz her yerde dijital bir ayak izi bıraktığınızı bilmeniz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.


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