Rus ve Çin savunma bakanları bir araya geldi

Yayınlanma: 18.04.2023 - 14:33

Güncelleme: 18.04.2023 - 15:29

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Çin Savunma Bakanı Li Şangfu, başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Şoygu, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin en yüksek düzeyde olduğunu belirterek, "Rus ve Çin liderlerinin dünyadaki olaylar ışığında aldığı kararlar, ulusal kalkınma ve güvenlik alanında uzun vadeli hedeflerin oluşturulmasına vesile oluyor. Uluslararası alandaki çabalarımızın koordinasyonu dünyadaki durumu dengeliyor ve çatışma potansiyelini azaltmaya yardımcı oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Li ile görüşmenin önemine işaret eden Şoygu, "Bu görüşmenin, savunma alanında Rusya-Çin stratejik ortaklığını daha da güçlendireceğinden, küresel ve bölgesel güvenlik alanındaki güncel konuları açık açık ele almamızı sağlayacağından eminim" dedi.

Şoygu, Rusya ve Çin silahlı kuvvetleri arasında askeri teknik alanındaki işbirliğinin ileride daha da gelişeceği umudunu paylaştı.

"İLİŞKİLER YÜKSEK DÜZEYDE GELİŞİYOR"

Çin Savunma Bakanı Li de göreve atanmasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini Rusya'ya yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu ziyaret, dış dünyaya ikili ilişkilerinin yüksek düzeyde geliştiğini, Çin ve Rusya silahlı kuvvetlerinin stratejik işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılık olduğunu gösteriyor. İki ülkenin silahlı kuvvetleri, liderlerimizin vardığı anlaşmaları kesinlikle dikkatlice uygulayacak, Çin ile Rusya arasındaki askeri teknik işbirliğini geliştirecek ve yeni bir düzeye çıkaracak."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçen ay Moskova'da bir araya gelmişti. İki ülke liderinin katılımıyla Rus ile Çin heyetleri arasında da görüşmeler yapılmış, sonrasında iki ülke arasında bazı bildiriler imzalanmıştı.